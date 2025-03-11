加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
財劃法
新聞專題
財劃法1/268
首頁 / 政治

卓榮泰盼總預算等覆議案能重新審視 政府有必要說明

2025/3/11 09:47（3/11 10:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北11日電）外傳行政院將於總預算、財劃法修法覆議案失敗後，配合民進黨中央規劃下鄉宣講。行政院長卓榮泰今天受訪說，他現在仍全心全意準備覆議案的報告，期盼能有重新審視的機會，未來不管覆議案通過與否，政府都有必要向民眾說明。

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提114年度中央政府總預算覆議案，邀卓榮泰報告及備詢。

卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對民進黨預計12日中常會下達動員令，宣布啟動「人民是頭家政策說明會」，外傳在野黨揚言否決總預算、財劃法修法覆議案，而行政院將在覆議案失敗後，配合民進黨中央規劃下鄉宣講等議題，作相關說明。

卓榮泰說，到此刻為止，他仍全心全意地準備總預算及明天的財劃法覆議案報告，要一一向立委說明，他目前心裡最期待的，就是這2個覆議案能夠有重新審視的機會，讓立法院更充分了解行政院編列預算及執行財劃法最可行之處。

卓榮泰表示，如果出乎現在的準備，覆議案無法達到期待的目標，即覆議案無論成立（通過）或不成立（不通過），政府都有必要向外界、民眾說明，包括覆議案若通過，該如何在編列的總預算下執行國家重大建設，倘若沒有通過，也必須有機會向民眾說明，未來執行總預算的各種窒礙難行之處，因為確實總預算被刪減、凍結的金額相當多。

卓榮泰指出，無論如何，對於各個機會、有任何的活動機會、有邀請的單位，當有適當的安排與時間，行政院都會想辦法透過相關機會向民眾說明，目前的行程安排是今天、明天的覆議案，至於未來的行程安排，還沒有進到最後的時間表內。

google news透過 Google News追蹤中央社

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年度中央政府總預算有窒礙難行之處，2月27日透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議。

立法院會3月7日表決處理財劃法、中央政府總預算覆議案投票日期，由於國民黨團、民眾黨團具人數優勢，最終通過藍、白提議的院會議程，總預算及財劃法覆議案將在11、12日處理。（編輯：張均懋）1140311

#中常會
#財劃法
#民進黨
#立法院
#行政院
#卓榮泰
#總預算
#覆議
#財政收支劃分法
延伸閱讀
立法院11日起處理總預算財劃法覆議案 藍綠白隔空叫陣立院11日起處理總預算財劃法覆議案 綠強調論述、藍白將否決財部：持續與地方溝通財劃法 使財源分配更完善行政院對財劃法總預算提覆議 卓榮泰說明4理由卓榮泰：財劃法修正存在不合理 盼能重新審議時力等5政黨喊話立院 應同意覆議重新審議總預算
卓榮泰
郭智輝鞠躬致歉：造成唐氏症病友企業困擾表達最深歉意黃國昌批下鄉說明總預算 政院：許多機關無法正常運作
立法院
柯文哲奔喪戒護法警達8人 法務部：按規定辦理立院將處理覆議案 林右昌盼朱立倫黃國昌懸崖勒馬
財劃法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
立法院11日起處理總預算財劃法覆議案 藍綠白隔空叫陣
193
更多編輯台推薦新聞：