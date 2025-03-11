卓榮泰盼總預算等覆議案能重新審視 政府有必要說明

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（中央社記者王揚宇台北11日電）外傳行政院將於總預算、財劃法修法覆議案失敗後，配合民進黨中央規劃下鄉宣講。行政院長卓榮泰今天受訪說，他現在仍全心全意準備覆議案的報告，期盼能有重新審視的機會，未來不管覆議案通過與否，政府都有必要向民眾說明。

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提114年度中央政府總預算覆議案，邀卓榮泰報告及備詢。

卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對民進黨預計12日中常會下達動員令，宣布啟動「人民是頭家政策說明會」，外傳在野黨揚言否決總預算、財劃法修法覆議案，而行政院將在覆議案失敗後，配合民進黨中央規劃下鄉宣講等議題，作相關說明。

卓榮泰說，到此刻為止，他仍全心全意地準備總預算及明天的財劃法覆議案報告，要一一向立委說明，他目前心裡最期待的，就是這2個覆議案能夠有重新審視的機會，讓立法院更充分了解行政院編列預算及執行財劃法最可行之處。

卓榮泰表示，如果出乎現在的準備，覆議案無法達到期待的目標，即覆議案無論成立（通過）或不成立（不通過），政府都有必要向外界、民眾說明，包括覆議案若通過，該如何在編列的總預算下執行國家重大建設，倘若沒有通過，也必須有機會向民眾說明，未來執行總預算的各種窒礙難行之處，因為確實總預算被刪減、凍結的金額相當多。

卓榮泰指出，無論如何，對於各個機會、有任何的活動機會、有邀請的單位，當有適當的安排與時間，行政院都會想辦法透過相關機會向民眾說明，目前的行程安排是今天、明天的覆議案，至於未來的行程安排，還沒有進到最後的時間表內。

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行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年度中央政府總預算有窒礙難行之處，2月27日透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議。

立法院會3月7日表決處理財劃法、中央政府總預算覆議案投票日期，由於國民黨團、民眾黨團具人數優勢，最終通過藍、白提議的院會議程，總預算及財劃法覆議案將在11、12日處理。（編輯：張均懋）1140311