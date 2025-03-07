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財部：持續與地方溝通財劃法 使財源分配更完善

2025/3/7 18:22
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（中央社記者張璦台北7日電）財政部昨天召開財劃法徵詢會議，針對地方政府之間的統籌稅款分配指標與權重提出初步規劃，部分縣市今天表示並未贊同財政部規劃。對此，財政部官員強調，將持續盡全力溝通，使未來分配制度更完善。

行政院2月底對財劃法修正案提出覆議，財政部昨天召開「各級政府財政收支劃分及中央統籌分配稅款分配指標意見徵詢會議」，由財政部長莊翠雲與行政院主計總處主計長陳淑姿共同主持。

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全台22縣市中，僅有台北市昨天在會議中明確表態支持立法院三讀修正的財劃法版本，以及新竹市、新竹縣及南投縣透過書面表達支持立院三讀版，其餘多數縣市對財政部規劃則表達贊同或無意見。

針對部分縣市今天表示並未贊同財政部規劃的分配指標及權重，財政部官員強調，將持續盡全力與這些縣市溝通，以使未來分配制度更臻完善。（編輯：潘羿菁）1140307

陳淑姿
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