卓榮泰：財劃法修正存在不合理 盼能重新審議

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（中央社記者王揚宇台北25日電）民進黨立委陳俊宇今天質詢提到，立法院三讀修正通過財劃法部分條文，行政院是否提覆議，目前未知。行政院長卓榮泰說，新的修法內容有幾項不適當、不合理之處，「希望財劃法還有機會，大家能重新審議」。

立法院會今天邀請卓榮泰進行施政方針及施政報告，並備質詢。

陳俊宇質詢時，先說最近全台醫院出現幾個問題，包括急診室塞車、護理人員欠缺等議題。

卓榮泰提及，春節後第一天就跟衛生福利部多次聯繫，請衛福部盡速研究方法，而關於護理人員人力不足部分，這不是一、二天的事情，因此在總統賴清德召開院際協商後，他跟考試院長周弘憲提到，未來考試制度要考用合一。

此外，立法院2月19日將去年12月20日三讀修正通過，攸關擴大統籌分配稅款規模的財政收支劃分法送出立法院，交總統府及行政院咨請總統公布。

陳俊宇詢問，行政院預計針對總預算案提出覆議，但財劃法修正後，將從中央拿走新台幣3753億元，行政院是否會一併提出覆議，目前未知，而當中央的錢移轉到地方後，事權卻沒有移轉，政府是否有盤點後續須由中央移轉到地方辦理的業務。

卓榮泰說，財劃法新的修法內容有幾項不太適當、不合理之處，包括水平分配會造成未來城鄉差距更大，而且「錢帶過去，事權卻沒有帶走」，另外就是帶走多少事權，法案中並沒有清楚說明。

卓榮泰指出，未來希望大家能夠很理性、冷靜地，為了國家整體發展，中央政府有中央的財力、地方政府也要有地方財政，但事權要分清楚，才能各司其職。

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卓榮泰表示，期望財劃法能有更充裕的時間，跟地方再談，也讓中央算的更精確，算出來之後，絕對不是中央集錢又集權，而是能夠分給地方，讓地方能夠來承接，「希望財劃法還有機會，大家能夠重新來審議」。

陳俊宇最後說到，拜託行政院跟相關部會，針對宜蘭縣目前推動的各項交通建設，不要因為財劃法修法後，相關工程受到影響。（編輯：林興盟）1140225