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立院11日起處理2項覆議案 綠強調論述、藍白將否決

2025/3/9 16:17
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（中央社記者陳俊華、劉冠廷台北9日電）立法院11日起將處理總預算、財劃法修法覆議案。民進黨團今天說，覆議案表決會輸，但論述一定要贏，公民才是最後裁判；國民黨團、民眾黨團則說，這2項覆議案都會否決。

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年中央政府總預算有窒礙難行之處，2月27日透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議。

立法院會7日表決處理財劃法、中央政府總預算覆議案投票日期，由於國民黨團、民眾黨團具人數優勢，最終通過藍、白提議的院會議程，總預算及財劃法覆議案將在11、12日處理。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，很遺憾原本希望一案有兩天，卻被濃縮成一案一天，本來規劃一案有24位立委詢答，現在只剩14位，委員無法完整、充分討論；在野黨說要重民生，預算就是民生，在野黨卻不敢直球對決。

吳思瑤說，覆議是憲法行為，行政院有提覆議的救濟權，立法院也有責任正面辯論，而公民社會有知情權利，覆議案是最後檢視的機會，都不能好好討論，討論跟投票一樣重要，「難道只有表決、輾壓嗎」。

吳思瑤表示，覆議案的成功機率心知肚明，表決會輸、但論述一定要贏，預測藍白還是不想挽回民心，民進黨團會好好準備詢答，公民才是最後裁判；很遺憾民主討論被打折，真理不能越辯越明，只剩下表決，「在野黨說民生第一，根本就是假的」。

國民黨團書記長王鴻薇說，總預算與財劃法的覆議案，國民黨團的態度當然還是否決。行政院針對總預算提出覆議，只是想政治性操作，這不是處理總預算態度，後續該解凍的預算，就依規定解凍，該追加的就追加。

王鴻薇表示，至於財劃法，行政院沒有要修財劃法的誠意、只是想拖，所以國民黨團還是會堅持這次修法的態度，沒有任何鬆動。

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民眾黨團副總召張啓楷指出，這2個覆議案本來都不需要提出，總預算從來沒有提過覆議案，行政院的理由是凍結數太高，但以前就有過凍結數更高的例子，過去的政府都能解決，「為什麼（前總統）陳水扁行、（總統）賴清德不行？」

張啓楷說，至於財劃法是民進黨在20幾年前就提過的，現在修法後根本不需要提覆議。既然行政院提覆議案就尊重，安排2天審查並邀卓榮泰來報告、詢答，這已經是很好的直球對決，正常判斷覆議案是不會過，民眾黨團一樣會否決。（編輯：林克倫）1140309

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