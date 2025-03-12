綠盼藍白挺總預算財劃法覆議案 若失敗將提釋憲

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（中央社記者王揚宇台北12日電）立法院會今天下午將進行總預算、財劃法修法覆議案記名投票表決。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，預算就是民生，呼籲在野立委支持覆議案，倘若覆議案沒有通過，民進黨團已做好準備，會提出釋憲與暫時處分。

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年度中央政府總預算有窒礙難行之處，2月27日透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議。

立法院會3月7日表決處理財劃法、中央政府總預算覆議案投票日期，由於國民黨團、民眾黨團具人數優勢，最終通過藍、白提議的院會議程，總預算及財劃法覆議案將在3月11日、12日處理。

對於立法院會下午將就這2個覆議案進行記名投票表決，吳思瑤上午在立法院議場前接受媒體聯訪表示，預算就是民生，當在野黨稱要民生優先、民生第一的情形下，挽回民意的最好方法，就是投票支持覆議案，讓預算在國會嚴謹監督下，使預算的福祉、資源遍及全民。

吳思瑤說，請國民黨、台灣民眾黨立委起義來歸，支持覆議案，把預算還給人民。

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媒體追問，倘若覆議案失敗、沒有通過，民進黨團有何作為。

吳思瑤表示，當違憲亂政成為事實，依據憲法提起覆議、民主救濟與釋憲，就是必須與義務，因此提起覆議是民主救濟程序的第一步，倘若覆議案失敗、沒有成功，民進黨團已做好準備，會提出釋憲跟暫時處分的相關進行，這是挽救總預算跟憲政秩序的方法，而且在合法合憲下，民進黨團都不會放棄努力，也已做好相關籌備事項。（編輯：蘇龍麒）1140312