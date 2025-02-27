卓榮泰：總預算執行困難 盼立院讓政院說明覆議理由

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（中央社記者賴于榛、高華謙台北27日電）行政院今天針對今年度總預算以及修正財劃法提出覆議案。行政院長卓榮泰說，盼立法院能讓政院充分說明覆議理由，讓覆議成立；而若覆議未果，卓榮泰也說，解凍、流用，以及尋求中央地方共同負擔都會納入考量。

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年度中央政府總預算有窒礙難行之處，今天透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，將移請立法院覆議。

卓榮泰院會後舉行記者會指出，經過充分討論與審慎研議，探詢多位學者專家意見後，針對總預算提出覆議，最主要的窒礙難行處有3項，包含一，歲出刪減總數有爭議，要求行政院自行調整刪減數達新台幣636億元，有違權力分立原則，與預算法規定不符；二，刪減幅度與金額創歷史新高，特別是針對特定機關特定項目大幅度刪減，影響法定機關正常運作與履行法定職務。

三，他表示，此次預算凍結金額比前3年平均增加9倍，多項凍結案解凍條件與程序難以達成，將造成機關礙於時效無法順利運作、延續。

卓榮泰還說，這次立法院送來總預算沒有加總歲出最終數字，違背過去常理、史無前例，讓行政團隊在執行上非常困難，也非常遺憾；希望立法院處理覆議案時，能讓行政院做充分說明。

卓榮泰表示，目前正努力讓覆議案成立，讓預算合理恢復，但若覆議不成立，會尋求儘速解凍預算，讓部會能順利使用，以及尋求部會內部流用作法，而覆議、解凍、流用都無法成功，最後會尋求中央、地方共同負擔一途。

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行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時補充解釋，政院還是希望立法院能重新檢視總預算，讓覆議成立，但若無法，包含儘速解凍預算、預算流用、提出追加減預算、啟動預備金等合法合憲救濟方式都在行政院研議範圍。

而所謂尋求中央、地方共同負擔一途，卓榮泰過去曾表示，考量中央對地方政府補助部分，不直接牽涉弱勢福利政策部分，補助項目都先凍結50%。李慧芝今天說明，若要凍結地方補助，弱勢福利、緊急救災補助，以及正在收尾階段，進入最後一年的公共建設，都不會是凍結項目。（編輯：林興盟）1140227