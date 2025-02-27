政院提總預算財劃法覆議案 藍：將以失敗收場

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（中央社記者王承中台北27日電）行政院擬對今年度總預算及財劃法部分條文修正提出覆議案，國民黨團書記長王鴻薇今天表示，這樣做不是為了國家運作，而是為了政黨利益。在野黨一定會依法審查、依法反對，可以確定的是，這次覆議案還是會以失敗收場。

行政院認定今年度總預算以及財劃法部分條文修正窒礙難行，今天預計透過行政院會討論、通過覆議提案，再移請立法院覆議。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天受訪表示，行政院將對總預算及財劃法提出覆議案，在野黨在立法院也一定會依法審查，依法反對，可以確定的是，這次覆議案還是會以失敗收場。

王鴻薇指出，卓榮泰稱自己是提覆議最多次的行政院長，不知道為什麼卓榮泰以此沾沾自喜，難道每次的覆議失敗都要唾面自乾嗎。

她說，此次總預算在送出立法院之前，立法院長韓國瑜還特別參加由總統賴清德召集的院際協商，也特別提出行政院不要對總預算提出覆議，立法院願意盡量協助，最後行政院依然提出覆議案。

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王鴻薇表示，今年總預算創下歷史新高，歲出預算高達將近新台幣3兆元，行政院卻還要提出覆議，行政院只是配合賴總統在搞院際對立、朝野對抗，根本無助國家及預算執行。

王鴻薇指出，有關行政院提出的覆議案，在野黨會依法處理，還是奉勸行政院，這樣對抗不是真正對總預算好，只是想幫大罷免加溫；不是為了國家運作，而是為了政黨利益。（編輯：翟思嘉）1140227