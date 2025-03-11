覆議案恐5連敗 卓榮泰：政治責任在於如何挽救國家

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（中央社記者陳俊華台北11日電）國民黨立委洪孟楷今天問，若總預算、財劃法覆議案都失敗，行政院長卓榮泰將是5連敗的院長，有無政治責任。卓榮泰說，他的政治責任在於覆議案如果沒有通過後，如何挽救這個國家。

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提民國114年度中央政府總預算覆議案，邀卓榮泰報告及備詢。

洪孟楷說，總預算及財劃法覆議案可能都無法通過，而卓榮泰的任期還不到一年，就已經5次覆議失敗，「5連敗的院長，這樣好看嗎」，是否要負政治責任。

卓榮泰表示，他說過自己是覆議最多次的行政院，但覆議不是「好不好看」的問題，而是身為憲政機關、唯一可以提出覆議的機關，他必須善盡這個責任。

卓榮泰說，他的政治責任在於覆議案如果沒有通過，如何挽救這個國家，不會因為憲政分立被破壞、人民權利被傷害，以及沒有經過充分討論、違反程序正義的法案，對國家造成多大的傷害。

另外，洪孟楷指出，衛福部日前發布護理師平均薪資數據，稱平均薪資可達新台幣7萬元，網路上有很多護理師貼出薪資單說「抱歉，我拉低了平均」，如果護理師月薪未達7萬元，衛福部是否要編預算補足。

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衛福部長邱泰源說，網站上呈現的薪資數據，是年收入除以12，是民國112年11月由縣市衛生局邀請各地醫院，將護理人員的固定薪資以及非固定薪資，包括獎金、年終獎金等除以12算出來的數目。

邱泰源表示，他問過北部的台大、北醫、馬偕、長庚等醫院，這份報告的薪資是否真實，他們都說絕對是真實的，昨天也問新光醫院院長，對方也說是真實的；但這是年收入、是平均值，網站是公開的大家都能上去查。（編輯：翟思嘉）1140311