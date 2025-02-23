加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
吳德榮：冷氣團再增強北台灣濕冷 本島平地25日前探7度
首頁 / 政治

政院擬對總預算提覆議 王鴻薇：意料中但會失敗收場

2025/2/23 12:06（2/23 12:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨立委王鴻薇。（中央社檔案照片）
國民黨立委王鴻薇。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北23日電）立法院已將今年度中央政府總預算送至行政院，行政院正研擬救濟手段，據了解，覆議已列入考量。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天說，這是意料中事，立法院會依規定處理，但可以預測會以失敗收場。

立法院已將今年度中央政府總預算送至行政院，行政院正研擬救濟手段，據了解，覆議已列入考量。由於覆議須在10天內提出，適逢228連假，估計27日行政院會就有機會送出覆議案，但政院對外強調，持續研議合法合憲救濟手段。

王鴻薇今天表示，這是意料之中的事，但行政院相關的說法完全禁不起考驗，例如說總預算刪減幅度是歷史最高，可是今年度給予行政院的中央政府總預算的歲出也是創下史上新高，如果前總統蔡英文可以做，為什麽總統賴清德不能做。

王鴻薇指出，行政院也說今年的預算凍結數太高，但國民黨團也舉出實例，過去非常多的年度也都遠高於今年，為什麼像是當年的馬政府可以做，現在的賴政府就不能做。

王鴻薇強調，中央政府總預算歷年來都有凍結、刪除，前總統馬英九時代、蔡英文時代都有，且條件也沒有現在賴政府這麼好，所以賴總統讓行政院提出覆議，是要自證比蔡英文、馬英九更加的無能嗎。行政院要提覆議案，立法院會依規定處理，但是可以預測，會以失敗來收場。

針對監察院表示預算遭不合理刪減，導致業務改變措施超過154項，影響公共利益、民眾陳情、公眾安全、古蹟維護等，後續將提出憲法訴訟，王鴻薇則說，果然由監察院長陳菊領導的監察院非常政治。過去的民進黨要廢除監察院，現在的民進黨卻為了監察院的預算要釋憲，果然是今天的民進黨去打臉昨天的民進黨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王鴻薇表示，監察院的業務在許多重大該調查的案件中故步自封，尤其針對前行政院發言人陳宗彥到底有無喝花酒，監察院提出的報告看起來就是要幫忙包庇、護航，這樣的監察院調查品質，憑什麼要用納稅人的錢。

王鴻薇說，監察院調查報告量也節節下降，媒體宣傳費卻大幅飆升，原來監察院變成大內宣部，但對於人權保障、監察院業務，看起來根本沒有任何進步。（編輯：林淑媛、蘇志宗）1140223

延伸閱讀
立院三讀114年度總預算 刪減2075億元創新高行政院：總預算12項窒礙難行 難用追加減預算解決總預算朝野協商破局 政院：研議合法合憲救濟方式總預算韓國瑜籲政院不宜輕易提覆議 綠：倒果為因總預算案財劃法同時送抵 政院：恐有生效順序爭議
王鴻薇
總預算朝野協商破局 韓國瑜籲政院不宜輕易提出覆議立院協商總預算 國民黨團：願配合韓國瑜釐清爭議
蔡英文
蔡英文：台灣證明民主自由可促強勁經濟社會發展台英國會小組主席率團訪台 將晉見賴總統拜會蔡英文
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

47
更多編輯台推薦新聞：