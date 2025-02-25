重症病患滿床轉院不治 衛福部：2小時內確認轉診

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（中央社記者陳婕翎、曾以寧台北25日電）媒體報導，高雄重症病患因加護病房滿床，長途轉院後不幸死亡。衛福部今天再度澄清還原始末，病患發生地在台南而非高雄，2小時內確認轉診，並未延遲、積極處理。

衛生福利部醫事司今天透過新聞稿說明，媒體報導的病患發生地在台南，病人因潰瘍性腸炎、心衰竭長期在成大醫院就醫，事件發生於19日，當天上午7時病人因腹痛至成大醫院，上午10時完成檢查，會診外科建議需要手術治療，但因病人手術風險高，術後需入住加護病房緊密觀察。

醫事司表示，因無加護病房床位可立刻釋出，建議患者轉院治療。經過成大醫護團隊連繫鄰近醫學中心，因滿床無法收治，約中午12時多確認成大體系斗六分院可接收，家屬同意後安排轉院，病人約下午2時離開成大，抵達斗六後下午4時30分就進開刀房。

病人於20日晚上11時多逝世，醫事司說，病患非急性冠心症、急性腦中風、重大緊急外傷、到院前心肺功能停止（OHCA）等4大急重症，未聯繫南區區域緊急醫療應變中心協助，由醫院自行聯繫，於2個小時內確認轉診。在轉院過程中雙方醫院密切互動，積極處理，並未延遲。

面對醫院壅塞問題，護理師人力不足是主因之一，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳認為，要求醫院加薪、改善勞動條件問題、三班護病比入法，處理護理人員流失，讓護理人員回流職場，才可能快速改善壅塞，不是沒有護理人員還要硬扛，護病比太高只會陷入惡性循環。

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「落實分級醫療才是解決急診壅塞的根本之道」，台北榮總院長陳威明指出，北榮院長信箱中，針對急診室的投訴占了不少；其中不乏有喉嚨痛，卻因擔心上班來不及掛急診，醫生晚幾分鐘看就投訴的，甚至有醫護好意告訴病人非急症可去診所，省錢也省時，也被投訴。

「每個人都認為自己的情況最緊急，醫護人員要馬上來照顧，晚了幾分鐘就抱怨」。陳威明說，現在願意投入急重症醫療的人越來越少，醫院要多給醫護關心，才有可能留住人才；同時也呼籲民眾將心比心，急診醫護面對急症忙到不可開交，不可能再要求醫護時時刻刻輕聲細語、擠出溫馨笑容。（編輯：李亨山）1140225