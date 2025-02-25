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遭指重症患者轉院後不治 高市澄清：台南個案

2025/2/25 16:43
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（中央社記者林巧璉高雄25日電）媒體報導，有重症患者因高雄加護病房滿床，長途轉院後不幸死亡。經查此案為台南個案，高雄市衛生局今天強調，評論前應查證，以訛傳訛無助改善現狀，且打擊第一線醫護士氣。

昨天有報導指出，有麻醉科護理師在社群平台指稱，有重症病患前往高雄一家醫學中心急診，卻因加護病房滿床無法救治，輾轉至成大斗六分院就醫，後來不幸死亡。

衛福部昨天開記者會說明，經查此個案是發生在2月中旬，上午7時左右到台南某醫學中心就診，醫療院所於當天10時完成照會，外科發現需要進行手術，但因為該醫院沒有加護病房，又因為個案年紀大、有多重病史，開刀風險高，建議最好有加護病房再開刀。

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高市衛生局今天透過文字訊息再次澄清說明，衛生局第一時間即調查釐清高雄市轄內醫學中心並無此轉出情況，洽詢衛福部高屏區緊急醫療應變中心（REOC）及高市EMOC（緊急醫療資訊整合中心）近期也未接獲相關轉介需求。

衛生局呼籲，外界評論要嚴謹、根據要查證，不要人云亦云、以訛傳訛，這不僅無益於改善現狀，甚而打擊高市第一線醫護人員士氣。（編輯：李淑華）1140225

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