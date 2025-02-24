重症患者轉院後不治 醫事司：醫院積極處理未延遲

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（中央社記者曾以寧台北24日電）媒體報導，有重症患者因加護病房滿床，長途轉院後不幸死亡。衛福部醫事司今天說明，此案為台南個案，因年紀大、有多重病史，需要轉院開刀，過程中醫院積極處理，沒有延遲。

聯合報報導指出，有麻醉科護理師在社群平台指稱，有重症病患前往高雄1家醫學中心急診，卻因加護病房滿床無法救治，輾轉至成大斗六分院就醫，後來不幸死亡。

衛福部醫事司長劉越萍今天在衛生福利部臨時記者會上說明，經查此個案是發生在2月中旬，上午7時左右到台南某醫學中心就診，醫療院所於當天10時完成照會，外科發現需要進行手術，但因為該醫院沒有加護病房，又因為個案年紀大、有多重病史，開刀風險高，建議最好有加護病房再開刀。

劉越萍說明，此醫學中心於中午12時就確認需要轉院，並由成大斗六分院確定可以接收，患者家屬也同意轉院，因此在當天下午4時30分進入開刀房；但因病情如預期的風險相當高，患者在隔天晚上11時多，因病情變化，不幸過世。

劉越萍表示，經查此案情況其實有受到完整照護，並沒有所謂的延遲狀況，不論轉出或轉入，醫院都積極處理。

至於發表相關言論者，劉越萍說，自己認為，這段期間只要有聽到醫護人員表示壓力很大，就會想要出來幫忙發聲，在現在壓力鍋下需要找出宣洩模式，但也認為需要做適度溝通，讓大家可以透過正式、正當管道發聲，因此將從制度面檢討。

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劉越萍表示，目前衛福部建立部長信箱等溝通管道，為什麼醫護人員認為這樣的管道不好，須進一步了解；衛福部會定期和相關團體討論，也盼醫事人員把個人意見變成群體意見，讓群體意見對制度改善更有助益。

衛福部長邱泰源強調，所謂「了解」，是指要確定有甚麼需要改善的，對所有意見及要求，都會存謙卑進行改善，不會有批評回去的現象，呼籲大家放心。（編輯：管中維）1140224