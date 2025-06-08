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賴總統恭賀唐嘉鴻奪金 盼更多選手勇敢追夢

2025/6/8 20:48（6/8 21:13 更新）
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（中央社記者葉素萍台北8日電）總統賴清德今天透過臉書恭喜「亞洲貓王」唐嘉鴻奪得體操亞錦賽生涯首面金牌，他說，期盼更多年輕選手受到啟發，勇敢追夢，政府會繼續做好後勤支持的角色，陪伴選手走得更穩、更遠。

「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在韓國堤川市舉行的亞洲體操錦標賽單槓決賽，以難度分6.500、執行分8.733、總分15.233，獲得生涯首面亞錦賽金牌，這也是台灣在賽史的第4面金牌。

賴總統恭喜唐嘉鴻不斷突破自我、再創佳績，拿下生涯首面亞錦賽金牌，總統說，這也是台灣在亞錦賽史的第4面金牌，真的非常不簡單。

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賴總統說，這面獎牌，屬於唐嘉鴻的努力與堅持，也屬於長期付出的教練與團隊。唐嘉鴻的表現不僅令人振奮，也為台灣體操注入更多信心與能量。

總統表示，他期盼更多年輕選手受到啟發，勇敢追夢。政府會繼續做好後勤支持的角色，陪伴選手走得更穩、更遠。（編輯：楊凱翔）1140608

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唐嘉鴻
體操亞錦賽單槓摘金 唐嘉鴻：完成生涯新里程碑「亞洲貓王」唐嘉鴻奪體操亞錦賽生涯首金 台灣賽史第4面[影]
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