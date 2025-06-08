賴總統恭賀唐嘉鴻奪金 盼更多選手勇敢追夢
2025/6/8 20:48（6/8 21:13 更新）
（中央社記者葉素萍台北8日電）總統賴清德今天透過臉書恭喜「亞洲貓王」唐嘉鴻奪得體操亞錦賽生涯首面金牌，他說，期盼更多年輕選手受到啟發，勇敢追夢，政府會繼續做好後勤支持的角色，陪伴選手走得更穩、更遠。
「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在韓國堤川市舉行的亞洲體操錦標賽單槓決賽，以難度分6.500、執行分8.733、總分15.233，獲得生涯首面亞錦賽金牌，這也是台灣在賽史的第4面金牌。
賴總統恭喜唐嘉鴻不斷突破自我、再創佳績，拿下生涯首面亞錦賽金牌，總統說，這也是台灣在亞錦賽史的第4面金牌，真的非常不簡單。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
賴總統說，這面獎牌，屬於唐嘉鴻的努力與堅持，也屬於長期付出的教練與團隊。唐嘉鴻的表現不僅令人振奮，也為台灣體操注入更多信心與能量。
總統表示，他期盼更多年輕選手受到啟發，勇敢追夢。政府會繼續做好後勤支持的角色，陪伴選手走得更穩、更遠。（編輯：楊凱翔）1140608
- 賴總統恭賀唐嘉鴻奪金 盼更多選手勇敢追夢2025/06/08 20:48
- 2025/06/08 11:46
- 2025/06/07 16:25
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
法國國民議會友台小組主席率團訪台 將晉見賴總統