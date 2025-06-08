姨甥遊小琉球疑酒後爭執先後跳海 獲救無礙

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（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東縣小琉球今天發生1起跳海事件，姨甥關係的2名遊客疑因酒後爭執，相繼在白沙漁港碼頭跳海，經海巡人員將2人救起，皆無明顯外傷，無送醫由親友帶回。

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所長張龍全少校接受媒體聯訪表示，今天早上9時許在白沙漁港碼頭，第五岸巡隊小琉球安檢所人員發現有2名遊客在白沙漁港碼頭右側大聲爭執，欲前往瞭解時，2名遊客相繼跳海。

安檢人員果斷下水實施救援，順利將2名遊客救起，經瞭解雙方均有飲酒，因情緒激動發生爭執後跳海。

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第五岸巡隊表示，2名遊客為姨甥關係，阿姨為49歲，外甥則不願透露年齡。2人經屏東縣消防局第三大隊琉球分隊初步檢查，生命體徵正常，身體無明顯外傷，均表示無須送醫，並由親友帶回。

第五岸巡隊提醒，民眾如於港區或岸際發生危急狀況，可撥打海巡「118」報案專線，海巡署將提供所需救援。（編輯：黃名璽）1140608

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