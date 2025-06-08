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高承睿進場看樂天桃猿比賽 獲得林泓育手繪小禮物

2025/6/8 19:56（6/8 20:46 更新）
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台灣桌球好手「柚子同學」高承睿（圖）8日到樂天桃園棒球場觀看中職賽事，主場樂天桃猿隊特別準備球星林泓育手繪吉祥物並寫下「相信自己努力！！」字句當禮物。中央社記者謝靜雯攝 114年6月8日
台灣桌球好手「柚子同學」高承睿（圖）8日到樂天桃園棒球場觀看中職賽事，主場樂天桃猿隊特別準備球星林泓育手繪吉祥物並寫下「相信自己努力！！」字句當禮物。中央社記者謝靜雯攝 114年6月8日
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（中央社記者謝靜雯桃園8日電）桌球好手「柚子同學」高承睿進場看中職賽事，樂天桃猿特別準備林泓育手繪吉祥物並寫下「相信自己努力」禮物，先前打世錦賽收到桃猿球員影片，高承睿說有被鼓勵支持的感覺。

高承睿是中職樂天桃猿隊球迷，受爸爸影響開始看職棒，他回憶大概10歲、11歲左右首次進到桃園棒球場看球，平時也會透過平板看直播關心桃猿賽事，今天剛好下午、晚上沒有安排訓練，可以進場看球。

高承睿欣賞的桃猿隊球員包括「小胖」林泓育、陳晨威、投手黃子鵬等人，在5月卡達杜哈世界桌球錦標賽冠軍戰前，桃猿隊也特別錄製影片幫高承睿加油。

高承睿表示，比賽開打前10分鐘看到影片，當時在準備比賽蠻緊張的，看到影片後有比較放鬆，「有被鼓勵支持的感覺，心情蠻激動的，是驚喜」。

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桃猿隊今天也特別送上林泓育手繪桃猿隊吉祥物「猿氣小子」，並在一旁寫下「To：高承睿 相信自己 努力！！」當作禮物，被問起林泓育畫得像不像，高承睿笑說，回去會仔細看；今天賽後球團活動有安排陳晨威唱歌，高承睿表示之前沒有聽過，如果時間許可會留下來聽。

高承睿與林昀儒組成桌球男雙「柚香林萌」組合、打出好成績，高承睿表示，兩人默契不錯，溝通也很順暢，下一次搭配預計是WTT美國大滿貫賽。（編輯：方沛清）1140608

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