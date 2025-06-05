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和碩攜手供應商 啟動年度低碳轉型計畫

2025/6/5 10:17（6/5 10:31 更新）
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代工廠和碩4日在集團總部舉行2025年度1+N碳管理示範團隊計畫啟始會議暨講習課程，攜手8家供應商展開低碳轉型。（和碩提供）中央社記者吳家豪傳真 114年6月5日
代工廠和碩4日在集團總部舉行2025年度1+N碳管理示範團隊計畫啟始會議暨講習課程，攜手8家供應商展開低碳轉型。（和碩提供）中央社記者吳家豪傳真 114年6月5日
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（中央社記者吳家豪台北5日電）為落實2050年淨零排放目標，代工廠和碩今年響應經濟部產業發展署推動的「製造部門淨零轉型推動計畫」，啟動1+N碳管理示範團隊計畫，攜手供應商展開低碳轉型。

和碩今天發布新聞稿說明，2025年度1+N碳管理示範團隊計畫啟始會議暨講習課程於4日在和碩集團總部舉行，課程內容聚焦「國際碳管理趨勢與碳盤查基礎」、「再生能源採購策略」以及「工廠能源管理及深度節能」3大主軸，和碩與供應商進行深度交流，凝聚對淨零轉型的共識與行動方向。

和碩自2023年起參與經濟部產發署「產業低碳轉型推動計畫」，協助23家供應商完成碳盤查與導入數位碳管理平台，並與7家策略供應商合作，累計減碳逾1萬4000公噸。

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和碩共同執行長鄭光志表示，2023至2025年的階段性成果，顯示供應鏈協作減碳的潛力與成效，和碩將持續投入資源支持政府相關政策推動，擴大對中小型供應商的支持力道。

鄭光志指出，今年透過1+N碳管理示範團隊計畫，和碩將攜手8家供應商進行碳盤查、節能診斷與培訓課程，協助從「知碳」邁向「減碳」，朝數位化、低碳化的永續供應鏈轉型目標邁進，攜手打造更具韌性的產業生態系。（編輯：楊蘭軒）1140605

鄭光志
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