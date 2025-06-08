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中國學者走私有毒真菌赴美被捕 中駐美領館視訊探視

2025/6/8 19:02
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（中央社台北8日電）針對2名中國科學家涉嫌將有毒的「禾穀鐮刀菌」走私到美國遭起訴，中國駐芝加哥總領事館今天說，該館官員7日已採視訊方式探視這2名學者，美方有關部門已就2名中國學者被拘押一事向該館作領事通報。

央視新聞今天報導，當地時間6日，中國駐芝加哥總領事館以不具名發言人答記者問名義說，館方是從美國媒體報導中得知此事，正透過有關管道了解案情，並已就美方執法部門「未能履行中美領事條約規定的相關義務」，向美方提出嚴正交涉。

發言人6日說，中國政府一貫要求海外中國公民嚴格遵守當地法律法規，包括出入境相關規定。同時，中方依法維護海外中國公民的正當合法權益，「堅決反對美方以意識形態和泛化國家安全為藉口，對有關案件搞政治操弄」。

該館發言人當地時間7日進一步表示，美方有關部門已就2名中國學者被拘押一事向總領館作領事通報，總領事館官員同日並對這2名中國學者以視訊方式進行探視。

美國司法部美東時間3日表示，33歲的女性蹇韻晴（Yunqing Jian，音譯）和34歲的男性劉尊勇（Zunyong Liu，音譯）等2名中國科學家涉嫌共謀，將名為「禾穀鐮刀菌」（Fusarium graminearum）的真菌走私到美國，且計劃在密西根大學（University of Michigan）實驗室進行研究，兩人是情侶關係。

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美國司法部指出，「禾穀鐮刀菌」在科學文獻中被歸類為「潛在的農業恐怖主義武器」，會導致人類和牲畜嘔吐、肝損傷和生殖缺陷，每年會造成數十億美元損失。

美國檢察官戈貢（Jerome Gorgon Jr）將走私這種真菌到美國的行為描述為「國家安全」問題，並強調蹇韵晴是中共黨員，兩人涉嫌將被形容為「潛在農業恐怖主義武器」的真菌走私到美國核心地區，顯然意圖利用密西根大學實驗室推動他們的計畫。（編輯：邱國強）1140608

蹇韻晴
中國人涉走私有毒真菌遭美起訴 中方稱反對政治操弄
戈貢
涉嫌走私有毒真菌入境 美檢起訴2名中國科學家
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