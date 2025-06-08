陳傑憲敲逆轉安助獅橫掃龍 感謝自己可扛下壓力
（中央社記者楊啟芳台北8日電）中職今天在天母棒球場賽事，統一獅陳傑憲在第8局敲出逆轉2打點安打，終場獅隊6比4奪下4連勝、橫掃味全龍；最近不斷陷入風波的陳傑憲直言「很感謝我可以扛下那個壓力」。
獅隊在4局上率先攻下1分；不過6局下龍隊的吉力吉撈．鞏冠、李凱威敲安打後，陳子豪選到保送形成滿壘，蔣少宏再敲安打，帶有2分打點逆轉。
第7局雙方各得1分，8局上獅隊趁著中繼登板的王維中不穩，林佳緯、邱智呈擊出安打後，陳傑憲敲出二壘安打，帶有2分打點逆轉；接著林安可敲出中外野飛球，中外野手郭天信發生判斷失誤、形成三壘安打，獅隊再攻下2分。
龍隊9局下追回1分，不過最終獅隊仍以6比4獲勝，奪下4連勝，且在關鍵客場3連戰橫掃龍隊。賽後獅隊總教練林岳平直言，沒有想到這個系列戰會橫掃對手，「這3場我們先發投手都投得相當好，攻擊上不管在領先、落後，也都有辦法一直搶分。」
今天敲出逆轉安打的陳傑憲獲選為MVP，他表示，「到我的打席時很感謝我的隊友、團隊，一直以來都不放棄，堅持到這個時候，我也很開心能在那個局面幫球隊打下致勝分。」陳傑憲提到，當下因為已經2好球只能攻擊，剛好王維中失投，被自己掌握到。
最近陳傑憲陷入赴美開球風波，他坦言，「我的部分最近事情比較多，在場上表現沒那麼自然，很感謝那個局面我可以扛下那個壓力，為球隊製造勝利。」
拿下重要系列戰全勝，陳傑憲指出，「之前總教練就有說雖然重要，但不管好與壞大家一起去承擔，他講這句話大家心理壓力會比較小一點，希望我們在場上自然展現。」
獅隊先發投手梅賽斯（Cristopher Mercedes）此戰用98球投6局，被敲8支安打，投2次保送、2次三振，失掉2分演出優質先發，最後勝投由胡智爲拿下。（編輯：陳仁華）1140608
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