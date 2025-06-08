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海洋日高雄戲劇展演 管碧玲：一起成為海洋後援會

2025/6/8 17:25（6/8 17:36 更新）
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2025年第6屆國家海洋日以「萬象海洋，永續共融」為主題，8日在高雄流行音樂中心海音館推出系列海洋戲劇展演，盼藉藝文演出推廣與海共融永續理念。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 114年6月8日
2025年第6屆國家海洋日以「萬象海洋，永續共融」為主題，8日在高雄流行音樂中心海音館推出系列海洋戲劇展演，盼藉藝文演出推廣與海共融永續理念。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 114年6月8日
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（中央社記者張已亷高雄8日電）海委會今天在高雄舉辦「國家海洋日」系列活動，下午於海音館舉行海洋戲劇展演，以海洋藝文推廣永續與共融理念；海委會主委管碧玲表示，盼民眾一起成為海洋後援會，為海洋發聲。

「海洋基本法」於2019年11月20日公布，此法參照聯合國2009年將每年的6月8日訂為「世界海洋日」精神，並於第18條明定「為促使政府及社會各界深植海洋意識，每年6月8日為國家海洋日」。

今年第六屆國家海洋日，以「萬象海洋，永續共融」為主題，呼應全球關注海洋多元性及海洋環境永續，並勉勵民眾以實際行動愛惜與滋養海洋。

依海洋委員會發布的新聞稿，管碧玲表示，去年一份民調顯示，僅0.2%民眾知道海洋日，28.3%過去一年曾有海域活動，31.9%對海洋知識有興趣，盼大家明年再次參與海洋日，瞭解上述數據變化，一起當海洋後援會，為海洋發聲。

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管碧玲指出，發展海洋藝文不僅帶動全民文化底蘊，更能承載、傳承海洋對人們帶來的各種感動與啟發，將持續推動海洋藝文與教育發展，宣傳海洋重要及美好，盼引發人們感謝與珍愛海洋，達到與海共生共融永續目標。

海委會表示，這次邀台灣芭蕾舞團、台東尚舞蹈學苑及紙風車劇團，在高雄流行音樂中心海音館推出3場系列海洋戲劇展演，分別以舞碼融合畫作，讓觀眾沉浸海洋藝文世界，或透過音樂短劇及大型新創海洋戲劇等，向觀眾訴說人類與海洋共融故事與傳遞保護海洋永續精神。（編輯：陳仁華）1140608

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