直面真實情緒 香港藝術家鄧宇航攝影展盼世界更溫柔

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（中央社記者王寶兒台北8日電）如何與心理疾病共處，香港藝術家鄧宇航發展7年攝影計畫，透過記錄來自台灣、中國及香港4名受訪者，展現她們與情緒共處日常面貌，盼讓這個世界能對敏感的人更溫柔一點。

鄧宇航（Julien Tang）曾為記者，2016年赴法國進修，隔年起發展7年攝影計畫，成果匯聚為攝影展「I Suffer; Therefore I Am 我憂。故我在」，5月先行於香港展出，6月則於台北大稻埕開展，除平面攝影外也播映影片，由受訪者們侃侃而談自身與心理、精神疾病間的關係。

鄧宇航向中央社記者表示，自己青少年時期便患有憂鬱症，但很長一段時間，他感覺自己是「逃避的」，「直到後來去法國，才有點改變我的狀態，那時在南法，我感覺每個人的精神狀態都非常好，因為他們與環境是共生關係。」

這也促成鄧宇航後來推出攝影展「活在蔚藍海岸」，捕捉在海岸邊的人與故事，不同互動讓他漸漸思考，自己是作為什麼樣的人而存在，又是會怎麼樣表達自己的人；同時間，他開始使用社群平台Instagram，對於現代人如何表現自我又產生新的疑問。

鄧宇航說，有天他想起Facebook最興盛時期，每個人都真實展現自己喜怒哀樂，但在Instagram上，他好像只看到每人最好一面，「我就想，是不是社會不再接受我們真實的情緒？如果我想呈現那一面，又會怎麼樣？」

以自身病史出發，鄧宇航開啟7年攝影計畫，7年並非事先設定，而是因鄧宇航選擇以「等待」方式尋覓受訪者，與其徵求同樣飽受身心疾病之苦的受訪者，他更相信緣分，於是4名受訪者皆為他在生活中認識友人，徵得她們同意，才開啟拍攝計畫。

互動是成就作品一大關鍵，例如鄧宇航會問「感到脆弱時會是什麼樣子」，或受訪者會請求他拍下身體疤痕、姿態各異軀體，共同點是每幅作品都呈現靜謐而光亮氛圍，讓人看見即便被認為是負面情緒，其實並不一定是灰暗的。

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鄧宇航說，呈現受訪者故事時，其實他也從受訪者身上得到力量，「包含我自己在內，其實我們所有情緒，即便是憂鬱、躁鬱，也是我們生存證明，是我們存在於世界的證據」；希望透過展覽直面情緒，也讓這個世界能對敏感的人溫柔一點。

攝影展「I Suffer; Therefore I Am 我憂。故我在」即起於台北藝術空間F Studio展出至16日。（編輯：陳仁華）1140608