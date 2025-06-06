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科工館辦氫能互動特展 淨零碳排全新探索

2025/6/6 21:19（6/6 21:31 更新）
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國立科學工藝博物館推出「Next Power氫能站」特展，以「氫動力．新未來」為核心理念，透過賽車遊戲、加氫站等互動設施，介紹氫能知識、實際應用及未來潛力，展期持續至28日。中央社記者林巧璉攝 114年6月6日
國立科學工藝博物館推出「Next Power氫能站」特展，以「氫動力．新未來」為核心理念，透過賽車遊戲、加氫站等互動設施，介紹氫能知識、實際應用及未來潛力，展期持續至28日。中央社記者林巧璉攝 114年6月6日
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（中央社記者林巧璉高雄6日電）因應淨零碳排趨勢，科工館推出「Next Power氫能站—氫動力．新未來」特展展期至28日，透過賽車遊戲、加氫站、模擬發電等互動設施，介紹氫能知識、實際應用及未來潛力。

國立科學工藝博物館今天舉辦導覽會，「氫動力」特展分為4大展區，包括氫能出發、氫動時刻、氫能製造所、氫能新未來，另外還有氫能機車、混氫鍋爐3D模型。展覽設置的氫能賽車、加氫站生活呈現氫能特性，吸引不少人試玩。

科工館表示，氫能被視為2050年淨零排放的最後一塊拼圖，為了迎接這個目標，全球已有超過50個國家訂下氫能發展藍圖，氫能不再只是未來構想，而是真正走進交通工具、工廠、物流、電力備援，甚至是無人機和偏遠地區的能源解方。

科工館也預告，將推出「氫能三輪車搭乘體驗」及「氫能主題營隊與講座」等教育推廣活動，希望能打造學習、體驗與公共討論兼具的氫能行動教育平台。

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此外，「teamLab共創！未來園」高雄站也將於明天起在科工館2樓展出，主辦單位今天在科工館舉辦記者會提前開箱展覽。高雄站打造海、陸、空3大元素，除了引進沖繩現正展出的熱門作品外，也新增「彩繪環世界」展區，踏進展場處處皆有可互動巧思設計。

主辦單位表示，作品中「海豚」會在此次展覽中加入了環世界的隊伍，民眾還可以體驗海豚、飛機、老鷹般自由徜徉翱翔的視野，也能沉浸駐足在百花綻放與動物遷徙的山谷中、或是徜徉在瀑布浪潮之間，在體驗上帶來全新互動與視覺震撼，自在的享受藝術互動的美好時刻。（編輯：戴光育）1140606

「teamLab共創！未來園」7日起在國立科學工藝博物館展出，高雄站打造海、陸、空3大元素，也新增「彩繪環世界」展區，踏進展場處處皆有可互動巧思設計。中央社記者林巧璉攝 114年6月6日
「teamLab共創！未來園」7日起在國立科學工藝博物館展出，高雄站打造海、陸、空3大元素，也新增「彩繪環世界」展區，踏進展場處處皆有可互動巧思設計。中央社記者林巧璉攝 114年6月6日
「teamLab共創！未來園」高雄站將於國立科學工藝博物館2樓登場，帶來全新互動與視覺震撼，主辦單位6日在科工館舉辦記者會提前開箱展覽。中央社記者林巧璉攝 114年6月6日
「teamLab共創！未來園」高雄站將於國立科學工藝博物館2樓登場，帶來全新互動與視覺震撼，主辦單位6日在科工館舉辦記者會提前開箱展覽。中央社記者林巧璉攝 114年6月6日
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