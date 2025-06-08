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石萬金優質先發、魔鷹開轟 雄鷹斷桃猿主場連勝紀錄

2025/6/8 21:01（6/8 21:06 更新）
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中職台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹（Steven Moya）8日個人本季第14轟出爐，助雄鷹以7比4擊敗樂天桃猿隊，也中斷桃猿主場9連勝。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月8日
中職台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹（Steven Moya）8日個人本季第14轟出爐，助雄鷹以7比4擊敗樂天桃猿隊，也中斷桃猿主場9連勝。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月8日
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（中央社記者謝靜雯桃園8日電）中職台鋼雄鷹隊今天靠著投手石萬金6局無失分優質先發，魔鷹個人本季第14轟出爐，雄鷹隊以7比4擊敗樂天桃猿，中止近期2連敗，也中斷桃猿主場9連勝。

雄鷹隊作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿交手，雄鷹隊洋砲魔鷹（Steven Moya）首局敲出2分砲，近4場比賽敲出3轟，目前累積14發全壘打，續居聯盟全壘打王。

雄鷹隊4局上再起攻勢，藍寅倫二壘打、滾地球推進，林家鋐內野安打，曾子祐二壘打送回1分，王博玄補上安打，一棒再添2分，幫助球隊拉開領先差距。

雄鷹隊5局上靠著接連四壞保送、滾地球、藍寅倫高飛犧牲打送回團隊第6分，陳致嘉安打替球隊多添1分保險分。

雄鷹隊先發投手石萬金（Spenser Watkins）今天開賽1局下有受到左、右外野各有守備狀況影響，被敲出3支安打，但力守不失分，2到6局僅再被敲出3支安打、展現壓制力。

石萬金用97球投6局，被敲出6支安打，投出3次三振、1次四壞保送，無失分，拿下個人本季第4勝，也獲選單場MVP。

雄鷹隊總教練洪一中表示，開賽右外野方向飛球，因為天色，右外野手藍寅倫說打上去看不到球，開賽就有兩次守備狀況，還好石萬金有守下來，不然也會影響到士氣。

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但洪一中也提到，棒球比賽失誤是難免的，有守備瑕疵，後面也有很多好的守備幫投手守下來。

桃猿隊前6局打線被封鎖，7局下林政華2分砲追分，再靠著接連四壞保送、林智平二壘打再添2分，但攻勢沒有延續、吞下敗戰，無緣再延續主場連勝紀錄。（編輯：方沛清）1140608

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