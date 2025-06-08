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挺總預算立委所屬地方政府先獲協助 蔣萬安批分贓

2025/6/8 17:27（6/8 18:16 更新）
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台北市長蔣萬安（圖）8日上午在大安高工出席「台北市公私立各級學校113學年度畢業生市長獎頒獎典禮」，致詞勉勵學生勇於追求自己的夢想。中央社記者裴禛攝 114年6月8日
台北市長蔣萬安（圖）8日上午在大安高工出席「台北市公私立各級學校113學年度畢業生市長獎頒獎典禮」，致詞勉勵學生勇於追求自己的夢想。中央社記者裴禛攝 114年6月8日
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（中央社記者陳昱婷台北8日電）行政院長卓榮泰昨天表示，總預算遭刪減造成行政困難，但審查預算表決時支持中央政府的立委，其所屬地方政府將優先協助。台北市長蔣萬安今天批評，行政院公然勒索、分贓。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，行政院決定統刪對地方的一般性補助款25%，引發台北市、雲林縣、花蓮縣、台東縣、南投縣及連江縣等部分地方政府反彈並提出訴願。

卓榮泰昨天表示，立法院在審查預算時陷入不合理、不理智狀況，許多委員大筆刪預算，不支持中央政府，現在中央如何支持地方政府，這不是報復心態，而是一個輪迴。他並表示，將優先協助審查預算表決時支持中央政府的立委所屬地方政府。

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蔣萬安今天出席台北市各級學校113學年度畢業生市長獎頒獎典禮前受訪說，行政院已違法在先，現在又把治理國家搞得像經營黑道堂口一樣，不只是在違法路上越走越遠，更是公然勒索、分贓，「最該被輪迴的就是行政院」。

蔣萬安多次指行政院統刪給各縣市一般補助款25%是違反「財政收支劃分法」第30條規定，中央政府給予地方政府的一般性補助款金額不得低於前1年度預算數。（編輯：張銘坤、黃名璽）1140608

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