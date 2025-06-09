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卓榮泰總預算輪迴說 藍委批懲罰報復人民

2025/6/9 11:53（6/9 12:13 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北9日電）行政院長卓榮泰說，審查預算表決時支持中央政府的立委，所屬地方政府將優先協助。國民黨立委張嘉郡今天表示，這是懲罰、報復人民的行為；國民黨立委葛如鈞說，拿預算恐嚇人民，是最悲哀、淒慘的，也是最無能的政府。

卓榮泰7日視察屏東，提到立法院大幅刪減114年度中央政府總預算新台幣2076億元，並要求行政院自行調整刪減636億元，中央已無餘力提供地方像過去一樣的補助；不過，審查預算表決時支持中央政府的立委，所屬地方政府將優先協助，他強調，這不是報復心態，而是一個輪迴。

國民黨立法院黨團今天上午召開記者會，張嘉郡會中呼籲卓榮泰要當中華民國、全民的行政院長，而不是只有民進黨黨意的行政院長。

對於卓榮泰總預算「輪迴說」，張嘉郡表示，這是懲罰、報復人民的行為，立委嚴審預算是希望不要債留子孫、要撙節開支，沒想到行政院將國家的預算當成私房錢，拿來威脅、利誘立法院，意圖成為政治交換的籌碼。

張嘉郡說，以雲林縣為例，一般補助款被扣37.6億元，這筆錢是要用來補助弱勢、教育以及基礎建設，行政院現在兩手一攤，這怎會是執政黨該有的作為；政府依法該撥的補助就要撥，不是拿來當作政治籌碼，否則對弱勢、教育、基層建設，都會造成無法彌補的影響。

張嘉郡說，當家鬧事是國家的不幸，政府帶頭製造朝野對立、政黨鬥爭，撕裂台灣人民的互信，首當其衝受到傷害的就是人民。她提醒執政團隊，人民的忍耐有限度，行政團隊不要忘了誰是老闆，人民才是老闆。

葛如鈞表示，拿預算恐嚇人民，是最悲哀、淒慘的，也是最無能的政府。這根本是黑道治國的行徑，只有厚顏無恥的政府才做得出來。卓榮泰執政，行為有如黑道辦事，公然以勒索、威脅、分贓方式，對付地方政府。

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葛如鈞認為，政府不解決詐騙問題，對內都在大惡罷，挑起社會對立。如果這次分裂社會的大惡罷能成功，台灣民主將何去何從。

葛如鈞說，當權者漠視民主制度的遊戲規則，公然把輪迴、報復掛在嘴邊，當成威脅民眾的手段，這是一個悲劇，若沒人制衡，誰來守護台灣的民主。（編輯：蘇志宗、謝佳珍）1140609

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