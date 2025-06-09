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卓榮泰總預算輪迴說 盧秀燕：有失高度盼收回

2025/6/9 11:00（6/9 12:08 更新）
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（中央社記者趙麗妍台中9日電）行政院長卓榮泰針對預算審查提出「輪迴說」，台中市長盧秀燕今天表示，執政者不應說出類似「順我者昌，逆我者亡」的話，有失高度、格局，更會傷害總統，盼收回讓民眾安心。

卓榮泰7日視察屏東時表示，審查預算表決時支持中央政府的立委，所屬地方政府將優先協助。台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨市議員張廖乃綸質詢提到，卓榮泰對地方政府的一般補助款的輪迴說法，是公然勒索、分贓，進行政治清算。

盧秀燕表示，身為執政者不應該說出「順我者昌，逆我者亡」的話。她認識的卓榮泰個性很溫和、能夠公平，不曉得他為何會有失格局、高度的話。

盧秀燕以市府預算在市議會遭藍、綠、白議員刪減為例。她說，不會因為預算遭議員刪減，就懲罰議員選區的民眾，預算要不到、建設不做，或是因議員在質詢她時態度很兇，甚至有時有些侮辱跟毀謗，這個議員的建設都不要做，好的建言不要採納。

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盧秀燕指出，全世界民主先進國家的執政者，都不會講說出這樣的話，也不會這樣做。卓榮泰因是總統提名，沒有民意基礎，因此講話要慎重，否則會影響、傷害到總統，希望卓榮泰收回這樣的話，讓民眾安心。

行政院發言人李慧芝昨天表示，行政院始終依照立法院三讀決議進行預算調整，並持續爭取憲法救濟的空間，所謂「分贓」或是「人治」等說法，是沒有法治觀念的政治語言。（編輯：李淑華）1140609

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