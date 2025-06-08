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卓榮泰總預算「輪迴說」 黃國昌：應向全民道歉

2025/6/8 10:28
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（中央社記者陳俊華台北8日電）行政院長卓榮泰昨天說，審查預算表決時支持中央政府的立委，所屬地方政府將優先協助。台灣民眾黨主席黃國昌今天在臉書發文表示，卓榮泰的發言是把人民當笨蛋，人治心態表露無遺，稅收屬於全體國民，「不是民進黨的，也不是賴清德的，更不是卓榮泰的」。

卓榮泰7日視察屏東，提到立法院大幅刪減114年度中央政府總預算新台幣2076億元，並要求行政院自行調整刪減636億元，中央已無餘力提供地方像過去一樣的補助；不過審查預算表決時支持中央政府立委，所屬地方政府將優先協助，他強調，這不是報復心態，而是一個輪迴。

黃國昌上午在臉書發文表示，「民進黨真把國家當自己家？」卓榮泰昨天到屏東時說，支持總預算的立委所屬的縣市優先協助，還想自圓其說這不是報復，「真的是把人民當笨蛋。」

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黃國昌說，按照卓榮泰的邏輯，總統賴清德要不要乾脆宣布禁止立法院審查預算，只能當橡皮圖章，否則就要人民好看；民進黨不要忘了，稅收屬於全體國民，「不是民進黨的，也不是賴清德的，更不是卓榮泰的。」

黃國昌表示，卓榮泰的發言，人治心態表露無遺，然而台灣是法治國家，法治與人治的最大不同，是在中央與地方政府預算經費的分配上，必須有抽象的客觀基準，才不至流於個人的好惡與恣意。（編輯：林淑媛）1140608

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