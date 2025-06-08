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政院：大刪預算造成中央與地方困境 在野應正視問題

2025/6/8 17:50（6/8 18:13 更新）
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圖為行政院長卓榮泰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北8日電）行政院發言人李慧芝今天說，目前中央與地方的困境是立法院不理性大幅刪除預算所造成，在野黨立法委員及部分地方政府應該正視問題，並理性討論合法合憲救濟方式，無意義的政治語言無濟於事。

行政院長卓榮泰昨天說，審查預算表決時支持中央政府的立委，所屬地方政府將優先協助。民眾黨主席黃國昌今天在臉書發文表示，卓榮泰的發言是把人民當笨蛋，人治心態表露無遺，稅收屬於全體國民，「不是民進黨的，也不是賴清德的，更不是卓榮泰的」。台北市長蔣萬安今天批評，行政院公然勒索、分贓。

行政院發言人李慧芝今天表示，行政院始終依照立法院三讀決議進行預算調整，並持續爭取憲法救濟的空間，所謂「分贓」或是「人治」等說法，是沒有法治觀念的政治語言。

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李慧芝重申，立法院決議的總刪減數是新台幣2076億元，其中中央政府已被刪減1439億元，立法院還要求行政院自行調整636億元，為了避免國防、外交、教育等中央政策再遭受進一步影響，只能調整對地方政府的一般性補助款。中央政府的預算如果有多一點空間，對地方政府的補助就能夠多一些，然而中央預算被立法院大幅刪減後，提供給地方政府的資源也只能少一些。

李慧芝表示，政府施政一定是以憲法、法律以及民意為依歸，民眾的福祉及國家的建設需要大家一起合作，而目前中央與地方的困境是立法院不理性大幅刪除預算所造成，在野黨立法委員及部分地方政府應該正視問題，並理性討論合法合憲救濟方式，無意義的政治語言無濟於事。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140608

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