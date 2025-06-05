清大生用AI找第一桶金 程式語言家教賺最快

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（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）清大材料系教授周卓煇帶學生設計AI「第一桶金專家系統」，引導學生盤點可用的時間與自身專長變現，發現兼職程式語言家教時薪最高達850元，累積1177小時可賺100萬元。

人工智慧演進，AI專家系統成為跨領域應用關鍵，周卓煇表示，於清華大學開設「專家系統應用簡介」課程，訓練學生掌握分析與推理邏輯，提升跨域整合能力，也培養運用AI解決實際問題的能力。

周卓煇說，AI專家系統主要是擷取專家或專家群的智慧經驗知識，打造成知識庫，再透過相關條件的設定，協助使用者進行決策或分析，廣泛應用於醫療診斷、法律諮詢、財務金融等領域，讓「傻瓜瞬間成專家」。

學生吳愷澄、蔡侑宸、李祥億、張瑋哲開發「第一桶金專家系統」，結合AI專家系統技術與人力銀行分類數據，助大學生找出最快賺到人生第一桶金的兼職方式。

吳愷澄告訴中央社記者說，透過結合AI專家系統技術與人力銀行分類數據，導入包括職缺類別、薪資水準等，引導學生盤點可用時間和自己的專長來變現。

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他表示，系統模擬專家推理模式，分析學生背景、時薪、技能需求與工時限制，最後是建議以「家教」為優先選項，因具備高薪、彈性與技術門檻相對明確等優勢。

吳愷澄說，其中家教類以教學程式語言或微積分時薪最高可達850元，經換算，累積工作約1177小時，賺新台幣100萬元。（編輯：吳素柔）1140605