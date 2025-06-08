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黃偉哲赴北海道會見政要 推台南觀光物產拓城市外交

2025/6/8 19:38（6/8 19:51 更新）
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台南市長黃偉哲（左）率團前往日本北海道宣傳台南觀光及物產，與北海道議會議長冨原亮（右）會面交流。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月8日
台南市長黃偉哲（左）率團前往日本北海道宣傳台南觀光及物產，與北海道議會議長冨原亮（右）會面交流。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月8日
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（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市長黃偉哲昨天率團赴日本北海道重大祭典YOSAKOI索朗祭宣傳台南觀光物產，並分別會見北海道議會議長冨原亮、富良野市議會議長渋谷正文，拓展城市交流將台南推向國際。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲去年首次率團赴北海道行銷推廣時，就受到冨原亮與渋谷正文熱情歡迎，北海道議會更在去年7月組團參加於台南舉辦的台日交流高峰會。

台南市府指出，冨原亮特地於假日與黃偉哲會面，肯定台南推動與北海道交流誠意與努力，也希望未來有機會帶議員造訪台灣與台南，黃偉哲則邀請冨原亮在今年11月參加台南旅展，或明年春天到台南賞燈、參加台南國際蘭展。

市府指出，渋谷正文在去年3月與黃偉哲會面後，積極推動與台南交流，今年富良野市由渋谷正文等人發起，於5月訂購超過3公噸台南金鑽鳳梨，黃偉哲也贈送台南鳳梨給富良野的高中學生作為營養午餐，台南鳳梨美味在當地得到很好口碑。

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市府表示，除了物產交流，富良野市也與台南合作小學生線上交流，並在去年派員參加「台南400馬拉松挑戰賽」，今年更預定參加台南國際芒果節，渋谷正文也告訴黃偉哲，富良野市正考慮採購台南芒果，並希望更進一步推動雙方教育交流。

黃偉哲表示，利用每一次出訪機會，努力為城市外交奠定基石，為台南觀光物產打響知名度，這次前往北海道，除了實際向民眾推薦台南，也與當地政要會商，為台南走向國際開拓更多可能性，也希望將台日友誼延續到下一代。（編輯：陳仁華）1140608

台南市長黃偉哲（右）率團赴日，到北海道宣傳台南觀光及物產，並與富良野市議會議長渋谷正文（左）會面，積極拓展城市交流。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月8日
台南市長黃偉哲（右）率團赴日，到北海道宣傳台南觀光及物產，並與富良野市議會議長渋谷正文（左）會面，積極拓展城市交流。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月8日
黃偉哲
台南盤點104公頃土地 打造智慧機器人產業聚落台南與波蘭洛茲市締結姐妹市 期盼持續深化交流
渋谷正文
台南鳳梨空運日本 富良野議長傳影片讚好吃日本富良野市採購台南金鑽鳳梨 3公噸一早空運嘗鮮
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