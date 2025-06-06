著陸前突然斷訊 日本ipsace二度登月失敗

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本新創公司ispace的登月艙強韌號今晨在登陸前突然斷訊，宣告登月失敗，未能成為首間完成登月任務的日本及亞洲民間企業。該公司研判，硬著陸的可能性很高。

日本放送協會（NHK）與「日本經濟新聞」報導，ispace今天上午在東京都召開記者會，執行長袴田武史表示：「非常遺憾無法登陸。先前獲得許多企業與股東的支持，對此相當抱歉。」

這是ispace繼2023年4月之後，第2度嘗試登月，但仍以失敗告終。

強韌號（Resilience）今年1月搭載在美國太空探索科技公司（SpaceX）的火箭上升空，5月調整完繞月軌道等，飛行狀態穩定。

到了東京時間今天凌晨3時15分左右開始，強韌號藉由引擎噴射、減速，調整姿勢，逐漸從月球上空約100公里處下降，不過著陸前突然失去通訊，似乎是減速不足造成硬著陸。

袴田說明：「目前仍不知道明確的主因，但我們將持續懷抱強烈的意志推動下次任務。」ispace將分析這次失敗的詳情，且預計在2027年實施第3次與第4次發射計畫。

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路透社報導，強韌號搭載1台由ispace子公司製造的四輪探測器，及5個總價值約1600萬美元（約新台幣4.8億元）的外部裝置，其中包括數間日本企業與台灣中央大學的科學儀器。

若這次登月任務成功，高度2.3公尺的登月艙以及微波爐大小的探測器會開始為期14天的探索活動，其中包含依據與美國國家航空暨太空總署（NASA）簽訂的合約，拍攝月球細粒表層物質月壤的影像。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1140606