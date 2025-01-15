台首次國際登月任務 中央大學深太空輻射探測儀發射成功

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（中央社記者許秩維台北15日電）中央大學太空科學與工程系自主開發的深太空輻射探測儀，今天下午搭乘日本太空新創公司的登月小艇，在美國透過獵鷹9號火箭成功發射，為台灣的國際登月任務寫下新頁。

中央大學今天發布新聞稿指出，深太空輻射探測儀由中央大學太空系師生歷經兩年時間開發，設計短小輕薄，重量僅399公克，左下角印有國立中央大學校徽，以及Made in Taiwan字樣，是台灣第1個自製的登月科學酬載，也是第1次飛離地球軌道。

深太空輻射探測儀於台灣時間今天下午2時11分搭乘日本太空新創公司ispace的HAKUTO-R Mission 2 登月小艇，在美國佛羅里達州透過SpaceX的獵鷹9號火箭成功發射，中央大學師生也在校內的科學四館觀看直播，現場歡聲雷動。

中央大學提到，登月小艇在發射後1小時32分與發射載具分離，深太空輻射探測儀預計36小時後開始啟用運作程序，中央大學科學團隊也將展開資料接收與分析。

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本次任務的科學目標主要是希望測量地球到月球間，以及月球表面的游離輻射環境，以瞭解在沒有地球磁層保護的深太空環境總輻射劑量和單粒子翻轉事件對衛星電子的影響，可幫助太空人精確掌握資料，以便進行抗輻射設計。

中央大學太空系主任張起維表示，中大推動的國際登月計畫，累積超過50年太空科學發展的深厚基礎，建構出最成功的飛行履歷和最高等級的技術就緒能力，這也是台灣參與國際登月任務的重要里程碑。（編輯：陳清芳）1140115