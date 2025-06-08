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北捷爆乘客追罵 警證實起因搭電扶梯未靠右站

2025/6/8 15:15（6/8 16:06 更新）
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有網友發文指出，北捷台北101/世貿站7日發生乘客追罵事件。北市警方8日表示，經查為31歲鄭姓男子和21歲鄭姓女友搭乘電扶梯時併肩站立，但後方19歲王姓男子因急於上車而不斷催促「借過」，過程中疑發生推擠及辱罵等情事，雙方起口角衝突。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年6月8日
有網友發文指出，北捷台北101/世貿站7日發生乘客追罵事件。北市警方8日表示，經查為31歲鄭姓男子和21歲鄭姓女友搭乘電扶梯時併肩站立，但後方19歲王姓男子因急於上車而不斷催促「借過」，過程中疑發生推擠及辱罵等情事，雙方起口角衝突。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年6月8日
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（中央社記者黃麗芸台北8日電）網友發文指北捷台北101/世貿站昨天發生乘客追罵，起因傳是一方認為另一方搭乘電扶梯時未靠右站。北市警方今天證實獲報到場處理，因當事人暫不提告訴，待雙方冷靜便分別離去。

網友透過社群平台發文表示，昨天到台北捷運台北101/世貿站下車時聽到吼叫聲，隨即看到1名女子一邊叫罵一邊追著1名男子，原誤以為是搶劫事件，但細聽雙方對罵內容，疑為女子和男友搭乘電扶梯站在左側時，不滿遭後方男子頻頻催促而未予理會，後方男子出言辱罵，引發這場口角衝突事件。

台北市警察局信義分局今天透過新聞稿表示，轄下吳興街派出所昨天接獲捷運警衛告知月台有民眾糾紛需協助，巡邏員警立即前往現場處理。

經查了解，31歲鄭男和21歲鄭姓女友在案發時搭乘電扶梯時併肩站立，但後方19歲王男因急於上車而不斷催促「借過」，過程中疑發生推擠及辱罵等情事，雙方起口角衝突。

鄭姓情侶表示，王男有出言辱罵不雅字句，涉及公然侮辱。由於其暫時不提出告訴，警方留取雙方當事人基本資料及聯繫電話，並告知相關法律權益，待雙方情緒平和後，便使其分別離去。

國民黨台北市議員曾獻瑩今天也透過新聞稿指出，北捷從去年10月起推行電扶梯兩側站立，結果被民眾批沒用。經調閱相關資料發現，北捷近5年電扶梯事故高達835件，安全考量下，在電扶梯上「避免走動」應是最大公約數，政策立場應更明確而具警示效果。

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曾獻瑩指出，北捷雖強調「不鼓勵在電扶梯上走動」，卻未明確說明是否能借過、是否能通行，造成使用時民眾自行判斷、爭議頻生。既然政策目的為確保安全，北捷應明確揭示「避免走動」，而非僅以模稜兩可的標語代替政策說明。

他認為，既然以捷運安全為最高原則，不鼓勵在電扶梯上行走或穿越，那麼宣導應明確聚焦於「站穩踏階、避免走動」，以保障乘客安全。（編輯：黃名璽）1140608

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