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亞洲青少棒賽培訓名單公布 邱耀宇掌兵符拚連霸

2025/6/8 19:06（6/8 19:38 更新）
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華南金控盃全國青少棒賽新北市8日完成連霸，獲得亞洲青少棒賽台灣隊組訓權，賽後選出20人培訓名單。（大會提供）
華南金控盃全國青少棒賽新北市8日完成連霸，獲得亞洲青少棒賽台灣隊組訓權，賽後選出20人培訓名單。（大會提供）
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（中央社記者謝靜雯桃園8日電）華南金控盃全國青少棒賽新北市完成連霸，獲得亞洲青少棒賽台灣隊組訓權，由總教練邱耀宇掌兵符，賽後選出20人培訓名單，最終決定18名正選名單，力拚連霸。

114年華南金控盃全國青少棒賽，新北市隊今天在冠軍戰以4比3擊敗台北市隊，新北市隊強打陳瑞鑫單場3安3打點，獲選賽會最有價值球員（MVP）。

新北市隊獲得今年8月舉行的亞洲青少棒錦標賽台灣隊組訓權，今天冠軍出爐之後召開選訓會議，總教練為邱耀宇，教練團有楊敏鴻、劉劭威。

培訓名單中，選進投手7人為楊家源、胡冠威、柯邵捷、莊子濬、高品瀚、趙晟皓和林亞倫，捕手2人為孫駿彥和王羽翔。

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內野手7人為江金澄、陳泊佑、張志強、鄭文哲、黃子齊、葉書維和葉幸福，外野手共4人為溫以恩、曾乙喆、官上竣和陳瑞鑫。

台灣在2023年亞洲青少棒賽冠軍戰擊敗日本隊、睽違8年奪冠，今年亞洲青少棒賽將在台南舉行，台灣力拚連霸、挑戰隊史第8冠。（編輯：管中維）1140608

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