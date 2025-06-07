加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
氣象署：最快9日生成熱帶低壓 不排除形成今年首颱蝴蝶
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

川普政策變數大 法人提醒投資人持股不宜過高

2025/6/7 09:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北7日電）美國週五發布5月非農就業報告表現強勁，加上美國總統川普稱美中代表團下週將在英國倫敦舉行貿易談判，美股主要指數6日齊收漲，道瓊工業指數勁揚443點；不過法人認為，川普政策變數大，提醒投資人不宜大額押注。

美國週五發布5月非農就業報告表現強勁，非農就業人數增加13.9萬人，高於預估的12.6萬人，緩解市場對於經濟放緩的擔憂；川普6日也宣布，美國財政部長、商務部長及貿易代表9日將在英國倫敦與中方代表會面，商討有關貿易協議議題，「會議應該會進行順利」。

永豐金投顧分析，美國關稅政策動態快速變化，上週先傳出美國國際貿易法院裁定川普課徵對等關稅不合法，隨即遭上級法院駁回，本週美中元首通話，相關變化皆牽動股市。

永豐金投顧認為，從美中通話後聲明來看，多半是不著邊際的原則，雖然有互邀元首訪問，但目前關稅壁壘高，與明示的協議條件距離甚遠，美中談判變數仍多。

google news透過 Google News追蹤中央社

台股持續高檔狹幅震盪，本週上漲313.36點或1.47%，週五集中市場指數收在21660.66點。法人觀察，台股在半個月的壓回後，本週出現反彈，不過多方攻勢微弱，逼近21800點就後繼無力；技術指標明顯轉強，但只是區間擺盪，成交量也迅速萎縮，週五成交量不足新台幣3000億元，無大規模攻擊架式。

永豐金投顧提醒投資人，由於國際政經環境新變數層出，外在環境隨時可能有突發變數，持股不宜過高。（編輯：翟思嘉）1140607

#川普
#美股
#道瓊工業指數
#台股
#永豐金
#英國
川普
美上訴法院裁決 川普可禁美聯社採訪白宮活動川普禁哈佛外籍新生入境 台大提供訪問生專案
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股本週上漲313點 總市值增逾1兆至69.72兆元
21
更多編輯台推薦新聞：