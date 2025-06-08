加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台南7旬婦連撞29車釀1死2傷 警：疑駕駛操作不當
首頁 / 國際

埃及反恐 將支援打擊西非沙赫爾地區聖戰士暴力

2025/6/8 21:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者施婉清開羅8日專電）非洲沙赫爾（Sahel）地區存在「聖戰士」暴力，困擾西非地區多國。埃及外長日前告訴非洲聯盟主席國奈及利亞，準備支援沙赫爾地區的反恐打擊行動。

埃及媒體「金字塔日報」（Al Ahram）報導，埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）7日以電話告知奈及利亞外交部長杜加爾（Yusuf Tuggar）說，埃及將致力於西非與沙赫爾地區的區域穩定，並為沙赫爾地區的反恐打擊行動提供支援。

沙赫爾地區指撒哈拉沙漠以南、非洲草原以北的狹長地帶，涵蓋布吉納法索、查德、馬利、尼日等國。此地區長期面臨極端主義、氣候變遷和貧困等嚴峻挑戰。

西非和沙赫爾地區近年來已成為全球聖戰主義（Jihadist）暴力最猖獗的地區之一，以蓋達組織（Al-Qaeda）和達伊沙（Daesh，西非伊斯蘭國IS的阿拉伯語別稱）兩派系為主。極端組織利用該地區治理薄弱、貧困、族群衝突和地緣政治動盪，不斷擴大勢力範圍，並因此產生嚴重的人道主義危機。

報導稱，兩國外長在討論非洲各地事態發展時互相強調，非洲聯盟必須深化內部合作以促進安全與和平，尤其是在日益動盪的沙赫爾地區。

根據美國非營利組織「武裝衝突地點和事件資料」（ACLED）統計，沙赫爾地區在2020至2023年期間的聖戰士襲擊事件增加逾300%，以「沙赫爾國家聯盟」3國：布吉納法索、馬利和尼日受影響最嚴重。

埃及外交部7日也發出聲明，埃及將透過各式賦能計畫援助奈及利亞，並透過埃及「阿茲哈清真寺」（Al-Azhar）的影響力，共同打擊極端主義意識形態。

西非目前有12國加入「西非經濟共同體」（ECOWAS）；另3國包括布吉納法索、尼日和馬利在2020至2023年間相繼發生軍事政變，則與西非經濟共同體關係惡化。2025年1月，這3國正式退出共同體並自行組成「沙赫爾國家聯盟」（Alliance of Sahel States）。3國人口達7200萬，幾乎占該地區總人口的1/5。

google news透過 Google News追蹤中央社

報導指出，這3國軍政府領袖2024年聲稱不滿共同體受其前殖民統治國「法國」的操縱，陸續宣布退出共同體，此後讓西非陷入前所未有的分裂危機，因3國軍政府需依賴外部力量而可能加劇地緣競爭，甚至也威脅到西非地區人員和貨物的自由流通性。

西非經濟共同體委員會主委圖瑞（Omar Touray）警告說，沙赫爾國家聯盟3國公民未來可能需要申請簽證才能前往西非地區其他國家，且在開展業務方面也會面臨障礙。（編輯：唐佩君）1140608

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：