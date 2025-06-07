台塑三寶迎產業逆風 分散市場與高質化兩招應戰

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）「台塑三寶」台化、台塑、南亞股東會下週接力登場，面對中國石化業產能過剩，以及美國關稅戰為全球經濟帶來巨大變數，供需利空雙面夾擊下，台塑三寶積極採取分散市場、產品高質化等兩招應戰。

根據台塑三寶搶先出爐的股東會營業報告書，台塑董事長郭文筆表示，近年來中國石化同業新產能大量開出，且中止兩岸ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）關稅優惠，加上俄烏戰爭及中東衝突等地緣政治風險升溫造成原料與能源成本高漲，以及全球減碳脫煤風潮，導致亞洲石化業者普遍面臨市場供過於求，與成本無法轉嫁的困境。

為突破困境，台塑除了在既有石化本業核心基礎上，優化和開發高值化與差別化產品，以提升產品銷售利益外，並持續降低中國銷售比重，轉分散至東南亞及南亞市場。

台塑2024年初已成立「轉型開發專案組」，鎖定新產品與新事業開發、能源、數位等3大轉型方向，其中瞄準電子與半導體、綠能環保及醫療保健等產業發展，目前已推動近20項前瞻性產品技術移轉或合作開發等評估與擴建，隨著今年部分項目完工投產，將有助改善公司營運績效。

南亞因有一大部分業務來自電子材料，營運相對抗跌。南亞董事長吳嘉昭表示，將善用完整的上下游垂直整合優勢，結合內外部資源推動轉型，除現有產品高值化、差異化外，也朝向高階網通、人工智慧（AI）伺服器、低軌衛星、風電及船舶等不同產業用材料發展。

吳嘉昭說，隨生成式AI快速發展，客製化晶片與高速傳輸的需求上升，南亞旗下南電已開發雲端AI伺服器處理器、高速交換器等大尺寸多層數IC載板，並將量產高階PC中央處理器與繪圖晶片應用的IC載板，迎接邊緣AI產品市場商機。

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台化董事長洪福源表示，面對中國新增產能，台化將進一步執行產銷精實化，減少一般級紅海規格生產與銷售，專注提高差異化產品銷售比例與分散市場，各項產品差異化目標占比分別為PS（聚苯乙烯）57%、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物）50.5%、PP（聚丙烯）50.5%、PC（聚碳酸酯）45%。

此外，台化將努力拓銷歐美新應用領域，擴大外移東南亞產業鏈訂單，降低大陸市場的銷售比例。（編輯：翟思嘉）1140607