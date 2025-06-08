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中南部9日防局部大雨 熱帶低壓估12日前後形成
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中南部9日防局部大雨 熱帶低壓估12日前後形成

2025/6/8 17:55（6/8 18:02 更新）
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圖為高雄市民眾撐傘擋雨。中央社記者董俊志攝 114年6月3日
圖為高雄市民眾撐傘擋雨。中央社記者董俊志攝 114年6月3日
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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象署表示，明天至11日各地大致多雲到晴，中南部地區午後有局部大雨發生機會；熱帶低壓預估12日前後形成，是否會增強為颱風待觀察，但台灣水氣增多，午後各地易有短暫陣雨。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，目前海面上有2個熱帶擾動值得關注，分別位於菲律賓東方海面及南海，不過最新模式模擬菲律賓東方海面的發展機會不高，反而是南海的熱帶擾動有機會再增強。

林定宜說明，目前觀察南海的熱帶擾動可能在12日前後成為熱帶性低氣壓，預估未來會朝海南島方向移動，至於是否有機會成為今年首颱「蝴蝶」，目前仍有不確定性，需再觀察；而菲律賓東方海面的熱帶擾動則可能會減弱消散。

關於本週天氣，林定宜表示，明天各地為多雲到晴，午後熱對流影響，西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生機會；清晨東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨。

林定宜指出，10、11日轉東南至偏東風，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區、南部地區有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，12日熱帶低壓接近，東半部地區及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。13、14日雖然熱帶低壓未直接影響台灣，但水氣仍會隨南風、西南風輸入，中南部及台東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜提到，預估18日之前都是呈現水氣偏多的天氣型態，中南部、花東地區有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

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氣溫方面，林定宜表示，明天各地高溫約攝氏32至35度，其中屏東可能有局部36度以上高溫；本週未降雨前高溫普遍都在33至35度，感受炎熱，若在降雨期間仍會在31、32度左右，感受偏悶熱。

林定宜提醒，12日起南部、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島需防長浪。（編輯：張雅淨）1140608

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