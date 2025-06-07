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氣象署：最快9日生成熱帶低壓 不排除形成今年首颱蝴蝶
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熱帶低壓最快9日生成 不排除增強為颱風蝴蝶

2025/6/7 09:49（6/7 10:16 更新）
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菲律賓東方海面有熱帶擾動發展機率，不排除形成今年第1個颱風「蝴蝶」。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
菲律賓東方海面有熱帶擾動發展機率，不排除形成今年第1個颱風「蝴蝶」。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者黃巧雯台北7日電）中央氣象署今天表示，週末到下週菲律賓東方海面至南海有熱帶擾動發展機率，預計9日可能生成熱帶性低氣壓，目前各國模式看法仍有分歧，不排除10日、11日形成今年第1個颱風「蝴蝶」。

氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，今天白天各地多雲到晴，午後各地容易有雷陣雨，特別是北部地區和各地山區可能會有局部大雨。

李名翔提醒，須留意高溫炎熱狀況，各地普遍氣溫約攝氏31至34度，南部近山區可能有局部36度高溫。

氣象署表示，本週末到下週菲律賓東方海面至南海有熱帶擾動發展的機率，但發展強度及位置仍有不確定性。

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李名翔指出，預計最快9日有機會生成熱帶性低氣壓，後續強度可能會再增強，不排除形成今年第1個颱風「蝴蝶」，但各國模式預報看法分歧，部分預測10日有機會增強為颱風，也有預估可能要等到11日。

李名翔表示，由於目前還未生成熱帶性低氣壓，後續對台灣的影響，還需再關注。（編輯：謝雅竹）1140607

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李名翔
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