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氣象署：最快9日生成熱帶低壓 不排除形成今年首颱蝴蝶
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吳德榮：南部高溫36度各地午後防雷雨 留意下週熱帶擾動

2025/6/7 08:42（6/7 08:55 更新）
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圖為民眾撐傘遮陽在高雄五甲公園樹蔭下乘涼。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北7日電）氣象署今天針對台南市、高雄市發布高溫資訊。氣象專家吳德榮表示，各地多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨，南部高溫可達攝氏36度，而下週天氣與熱帶擾動的發展有關，還需再觀察。

交通部中央氣象署上午7時27分發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後台南市、高雄市為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天鋒面東移減弱，各地多雲時晴、氣溫升；大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率。

他說，受西南風影響，上午中南部沿海偶有局部短暫陣雨的機率。

氣溫部分，吳德榮表示，今天北部23至34度，中部23至34度，南部24至36度，東部23至36度。

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吳德榮表示，明日至11日台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如夏，大氣不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨機率，而12至15日的天氣，則與熱帶擾動的發展及其西南風引進的水氣密切相關，需再觀察。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，下週菲律賓東方有熱帶擾動發展，掠過台灣東北部海面其後有水氣跟隨，美國模式（GFS）也有類似模擬，但在時間及空間上的分布、差異很大，對台灣構成的威脅、程度不同，顯示有「不確定性」，需持續觀察模式調整。（編輯：謝雅竹）1140607

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