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吳德榮：2熱帶擾動不確定性高 12日起防強降雨

2025/6/8 08:39（6/8 08:47 更新）
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台北市內湖區下起傾盆大雨，民眾撐傘走在雨中。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象專家吳德榮表示，今天各地晴時多雲，午後北部地區、中部山區防大雷雨。原模擬掠過東北部海面擾動，發展機率低；12至14日南海的熱帶擾動，有劇烈降雨潛勢，但不確定性大。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新各國模式模擬顯示，本週菲律賓東、西方海面皆有熱帶擾動發展的跡象，但已有大幅調整。

吳德榮指出，原模擬掠過東北部海面的擾動，發展的機率降低；南海的擾動，歐洲模擬發展緩慢、美國模擬則發展快速，未來動向的模擬亦有差異，對台灣構成的威脅、兩者大不相同，各國模式皆在大幅調整中，不確定性太大。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴時多雲，天氣炎熱如夏；大氣不穩定，北部地區、中部山區及東半部，午後有局部短暫陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率。

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吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，9日至11日台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如夏；大氣不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，擴及部分鄰近平地；10、11日東半部因水氣增多，轉有局部陣雨。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，12至14日熱帶擾動外圍水氣移入，有帶來劇烈降雨的潛勢，氣溫略降。15至17日各地轉晴時多雲，天氣熱如夏，但大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部有局部短暫陣雨的機率。（編輯：李淑華）1140608

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