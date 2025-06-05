高市圖推動淨零 領先全台完成永續報告書認證

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（中央社記者林巧璉高雄5日電）高雄市立圖書館推動淨零，近日「2024高雄市立圖書館永續報告書」獲國際認證，高市圖在3日舉辦頒證儀式及淨零公正論壇，探討公共圖書館在轉型浪潮中的角色。

高市圖舉辦「公正 × 淨零 × 閱讀：文化轉型的閱讀座標」論壇，從公正淨零轉型、閱讀政策、永續治理、AI科技與在地書店經營等，探討公共圖書館在轉型浪潮中的角色。

高市圖今天發布新聞稿表示，這是全台首度聚焦圖書館淨零公正轉型議題的論壇，當天也同步舉辦「2024高雄市立圖書館永續報告書」頒證儀式，此為全台首間由地方圖書館完成並獲國際驗證的永續報告書，展現高市圖對於ESG治理與文化責任的堅定承諾。

高市圖館長李金鴦說，閱讀是連結每一位市民的公共語言，也是社會公平與永續發展的起點；公共圖書館的角色不再只是借書的地方，更是知識民主、文化參與及環境永續的橋樑，如何在淨零轉型過程中，盡力不遺落任何一人更是服務目標。

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論壇中「文化的島嶼」座談由高雄在地獨立書店三餘書店負責人鍾尚樺、柚仔林合和學堂書店店長邱適珩、剛好販売所店長羅健福等，分享他們如何以閱讀作為連結社區、保存文化、推動環境行動的實踐現場，獨立書店不是地方裝飾品，而是生活的提案，現場深獲聽眾的共鳴。

高市圖表示，論壇不僅為圖書館界針對公正淨零轉型路徑進行深刻探究，更對未來政策制定、民間參與及跨界合作提出實質對話與行動想像。未來將持續攜手公私部門、民間書店與學術單位，打造更具韌性、包容與創新的閱讀城市。（編輯：李淑華）1140605