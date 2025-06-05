高齡照護也能AI 蘆竹長照率先示範

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（中央社記者蘇筱雯桃園5日電）當AI橫掃各行各業，台灣長照現場也悄悄出現改變。桃園捷運山鼻站幾分鐘車程外，一家看似平凡的長照中心，正測試多種AI工具，嘗試為高齡照護解套，並預演未來照護的可能樣貌。

蘆竹長照中心原屬敏盛醫院體系，2018年祥寶集團接手後，導入諾亞克科技的長照資訊系統。另一方面，資訊工業策進會在經濟部產業發展署帶領下，推動銀光科技平台，媒合照護機構與IoT方案商，以科技解方應對高齡照護。而諾亞克恰為銀光科技合作廠商，多方媒合下，蘆竹長照中心遂成AI照護工具示範場域。

智慧照護成顯學 選用標準大不同

現今智慧照護工具百百種，長照機構如何挑選與評估？祥寶集團總經理王妗濰坦言，首先考量是費用，有沒有補助可以申請？家屬是否願意買單？執行面則是對長者的幫助大不大？能否減低照顧人員負擔？她解釋，蘆竹長照中心屬公辦民營，無論入住收費、同仁薪資福利都有上限，所以迫切希望在科技幫助下，減低第一線負擔，「不要讓他們照顧長輩已經很累了，還要耗神完成很多記錄流程。」

而每位長者需要的功能不盡相同，貼身裝置適用較特殊個案，例如阿茲海默症患者以穿戴裝置防走失；跌倒偵測裝置用於下肢不穩定者；易躁動的臥床者，智慧床墊可偵測是否跌落地板。「都是很好的工具，端看怎麼用。重點是費用很高。」王妗濰不忘再次強調。

醫錄通真能一路通？ 盼用法更延伸

因成本不菲，有賴銀光科技協助，蘆竹長照中心方能測試使用醫錄通、智慧床卡、FaceHeart，這3種AI工具屬於通用型，有機會普及造福所有住民。

醫錄通只需個人手機操作，可語音輸入照護交班資訊並自動產出報告。目前支援中、英、越文，外籍照服員若以越南語口述，系統能即時譯為中文，減少溝通誤差。

王妗濰認為醫錄通目前較適合內部使用，「要連結到醫院端的話，還不順暢。」理想狀態是醫院直接透過醫錄通調取紀錄資料，因許多長者罹患多種慢性病，用藥易重疊。「現在只能靠人工，護理人員拿到藥物後key進系統，確認藥物間有沒有衝突、需不需要再跟醫生溝通減藥。」一來一回造成健保藥物、醫療人力浪費，更不利用藥把關。

智慧床卡利於內部管理 FaceHeart適用多元情境

智慧床卡需安裝硬體設備，為設於床頭的觸控式螢幕，顯示住民基本資訊、病史等，並與醫錄通連動呈現當日紀錄。護理、照服人員可建立需彼此通報或提醒的事項，助其快速掌握重要資訊，並減少交班時間。

FaceHeart則是非接觸式的生理量測App，用手機鏡頭掃描臉部，可以演算法推測心率、呼吸頻率等生理徵象，免除多項量測設備。「有些長輩失智或剛好情緒不佳，不讓人靠近測量，至少我用FaceHeart做初步判斷、確認他的生理安全，這個功能挺棒的。」王妗濰分享第一線的使用情境。

數位工具成幫手 助機構與家屬溝通

王妗濰也觀察到較年輕的長照工作者，會重視機構有沒有科技設施做輔助，蘆竹長照中心的資深主管們看到新工具也會彼此分享，「照護工作有時候會疲乏，有新東西可以刺激一下，至於適不適合都是試用過才知道。」

AI工具也意外地有助與家屬溝通，因可以快速抓到異常數值，首先就有實際數據做基礎。另外，家屬帶長輩看診會需回溯過往記錄，有些長輩住十幾年，累積的資料非常可觀，紙本翻找查詢不易，數位化後方便很多。

而照護紀錄密密麻麻且每位同仁字跡不同，還因交班的關係一直蓋章，家屬面對這麼多資訊反而容易擔心。現在可以調出特定區塊，家屬只會看見明確單一定向的紀錄，經過說明後他就放下心了。」

資源、配套多管齊下 以迎超高齡社會

長照產業無論硬體或人力方面都屬高成本，王妗濰盼有更多補助或輔導方案以建置科技工具，「大家都知道長照需求很大，但問題是成本就擺在那，何況要數位升級，真的很困難。」

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她也指出現行法規亟需鬆綁，包括科技工具產出的紀錄、數據能否得到主管機關認可，以及與醫療單位間的整合。讓長照工作者減少瑣碎的行政流程之餘，不需再花心力應對法規、溝通串接等延伸問題，「照顧長輩是我們的本分，希望專注在提供溫暖與專業的照護上。」

2025年正式邁入超高齡社會的台灣，長照產業的整體提升迫在眉睫。經費的投入、資源的統合、互信的機制，種種措施不單是守護長者健康，同時也在為自己的未來預做準備。（編輯：陳姿伶）1140605