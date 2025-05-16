新北表揚優良照服員 斗佈為80名長者找回尊嚴

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市今天表揚19名優秀長照人員，11家績優長照機構。獲獎的烏來照服員斗佈，投入照顧服務逾12年，串聯資源讓長者每週安心洗澡，找回生活尊嚴，陪伴近80名長者走過人生暮年。

市長侯友宜今天表揚有卓越貢獻的長期照顧團體與個人，感謝其無私奉獻與專業精神。他致詞表示，新北市65歲以上老年人口突破77萬人，占總人口近20%，「在地安養」照顧是市府重要政策方向。

他說，市府預計明年整合資源成立「高齡長期照顧處」，從硬體到整合照顧，廣邀更多長照從業人員投入，強化照護品質並減輕照顧者家庭壓力。

獲「個人菁英獎」的斗佈，是烏來區泰雅族人，陪伴近80名長者走過人生暮年。衛生局說，她從照顧母親的經驗中，體悟到照顧承載族人間的互助精神與文化傳承。

斗佈自己沒有交通工具，12年來無懼風雨穿梭山區，她獲獎感言說，自己不會騎車、開車，每次靠搭公車、搭便車，甚至走路前往長者家中。雖然辛苦，但想到需要的長者與族人等著她，一切就值得。

斗佈說，她會奔波在烏來忠治等部落，謝謝信任的案家，謝謝願意載一程的好心人。她會繼續用雙腳、用心，在還能服務的時候，走進更多人的生活裡，陪伴他們的日常。

衛生局說，斗佈臨場反應靈活，曾有長者因多年熱水器損壞，冬天無法沐浴，她不忍長者受凍與孤立，主動串聯在地資源，協調提供免費湯屋，讓長者每週安心洗澡，也找回生活尊嚴，成為融合泰雅文化與照顧專業的服務典範。

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衛生局長陳潤秋表示，照服員默默付出，以愛守護這些家庭，為台灣社會注入溫暖的力量，用專業與熱忱提供服務，並找到生命存在的價值與意義。

陳潤秋說，今年4月隨侯友宜至日本東京有名的複合式長照「善光會」交流，日本比台灣還早面臨高齡少子社會，面臨缺少照護人力，失智症人數大量上升問題。日本應用智慧工具及大數據，以解決護理及照護員不足的問題。（編輯：林恕暉）1140516

新北市第2屆長照卓越獎頒獎典禮16日舉行，市長侯友宜（前右）、衛生局長陳潤秋（前右2）等人出席與會，與現場來賓共同合影留念。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年5月16日

新北市第2屆長照卓越獎頒獎典禮16日舉行，會中由市長侯友宜（左2）親自頒獎，表揚個人菁英獎獲獎者王如萍（中）等人。左為新北市衛生局長陳潤秋。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年5月16日

新北市政府16日舉辦「第2屆新北市長照卓越獎頒獎典禮」，表揚對長照服務領域有卓越貢獻的團體與個人，市長侯友宜（左）出席表揚個人精英獎獲獎者。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年5月16日