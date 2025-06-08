羅戈6局好投飆12K 兄弟奪3連勝、悍將吞6連敗

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）中職今天在新莊棒球場的賽事，中信兄弟先發洋投羅戈主投6局僅失2分（1責失），單場飆出12次三振刷新個人紀錄，最終兄弟以8比3橫掃富邦悍將，奪3連勝，悍將苦吞6連敗。

兄弟在2局上展開攻勢，詹子賢、王威晨、岳東華連3棒敲安打、形成滿壘後，張仁瑋從魔力藍（Shawn Morimando）手中選到保送、擠回1分，林吳晉瑋再擊出1打點滾地球，取得2比0領先。

悍將3局下追回1分，不過5局上兄弟灌進大局，滿壘時曾頌恩選到保送，擠回1分，許基宏擊出高飛犧牲打、攻下1分，接著詹子賢、岳東華都敲安打，各帶有1分打點，張仁瑋擊出的球造成三壘手董子恩接球失誤，再得1分，單局得5分奠定勝基。

最終兄弟以8比3擊退悍將，奪下3連勝橫掃悍將，3場比賽共得了31分，兄弟目前以1.5場勝差落後給第1名統一獅，持續緊咬；悍將已經苦吞6連敗。

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兄弟先發投手羅戈（Nivaldo Rodríguez）此戰用97球投6局，被敲出5支安打，出現2次保送，飆出12次三振，刷新個人中職生涯新高，僅失掉2分含1分責失，最後奪下本季第4勝，也獲選為單場最有價值球員（MVP）。

悍將先發投手魔力藍用90球投4.2局，被敲出9支安打，投出4次四壞球保送，送出1次三振，失掉7分含6責失，吞下敗投。（編輯：管中維）1140608

中華職棒例行賽8日在新莊棒球場由富邦悍將擔綱主場交手中信兄弟隊，終場兄弟以8比3拿勝，球員們在場上擊掌慶祝。中央社記者吳家昇攝 114年6月8日

中華職棒8日在新莊棒球場由富邦悍將隊迎戰來訪的中信兄弟隊，5局上，悍將洋投魔力藍（中）遭遇亂流，連失4分後黯然離場。中央社記者吳家昇攝 114年6月8日

中華職棒富邦悍將隊8日在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，3局下，悍將三壘跑者林澤彬（背號2）把握兄弟守備傳球失誤成功回本壘得分，助悍將「破蛋」。中央社記者吳家昇攝 114年6月8日

中華職棒中信兄弟隊8日作客新莊棒球場交手富邦悍將隊，2局上，兄弟張仁瑋獲四壞球保送，三壘跑者詹子賢（圖）回到本壘得分，助隊先馳得點。中央社記者吳家昇攝 114年6月8日

中華職棒8日傍晚在新莊棒球場由富邦悍將隊與中信兄弟隊交手，5局上，兄弟打者詹子賢（圖）敲出一壘安打，帶1分打點。中央社記者吳家昇攝 114年6月8日