加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台南7旬婦連撞29車釀1死2傷 警：疑駕駛操作不當
首頁 / 運動

羅戈6局好投飆12K 兄弟奪3連勝、悍將吞6連敗

2025/6/8 21:04（6/8 21:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒8日在新莊棒球場由富邦悍將隊擔綱主場，對決來訪的中信兄弟隊，兄弟推出羅戈（Nivaldo Rodríguez）擔任先發投手。中央社記者吳家昇攝 114年6月8日
中華職棒8日在新莊棒球場由富邦悍將隊擔綱主場，對決來訪的中信兄弟隊，兄弟推出羅戈（Nivaldo Rodríguez）擔任先發投手。中央社記者吳家昇攝 114年6月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北8日電）中職今天在新莊棒球場的賽事，中信兄弟先發洋投羅戈主投6局僅失2分（1責失），單場飆出12次三振刷新個人紀錄，最終兄弟以8比3橫掃富邦悍將，奪3連勝，悍將苦吞6連敗。

兄弟在2局上展開攻勢，詹子賢、王威晨、岳東華連3棒敲安打、形成滿壘後，張仁瑋從魔力藍（Shawn Morimando）手中選到保送、擠回1分，林吳晉瑋再擊出1打點滾地球，取得2比0領先。

悍將3局下追回1分，不過5局上兄弟灌進大局，滿壘時曾頌恩選到保送，擠回1分，許基宏擊出高飛犧牲打、攻下1分，接著詹子賢、岳東華都敲安打，各帶有1分打點，張仁瑋擊出的球造成三壘手董子恩接球失誤，再得1分，單局得5分奠定勝基。

最終兄弟以8比3擊退悍將，奪下3連勝橫掃悍將，3場比賽共得了31分，兄弟目前以1.5場勝差落後給第1名統一獅，持續緊咬；悍將已經苦吞6連敗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

兄弟先發投手羅戈（Nivaldo Rodríguez）此戰用97球投6局，被敲出5支安打，出現2次保送，飆出12次三振，刷新個人中職生涯新高，僅失掉2分含1分責失，最後奪下本季第4勝，也獲選為單場最有價值球員（MVP）。

悍將先發投手魔力藍用90球投4.2局，被敲出9支安打，投出4次四壞球保送，送出1次三振，失掉7分含6責失，吞下敗投。（編輯：管中維）1140608

中華職棒例行賽8日在新莊棒球場由富邦悍將擔綱主場交手中信兄弟隊，終場兄弟以8比3拿勝，球員們在場上擊掌慶祝。中央社記者吳家昇攝 114年6月8日
中華職棒例行賽8日在新莊棒球場由富邦悍將擔綱主場交手中信兄弟隊，終場兄弟以8比3拿勝，球員們在場上擊掌慶祝。中央社記者吳家昇攝 114年6月8日
中華職棒8日在新莊棒球場由富邦悍將隊迎戰來訪的中信兄弟隊，5局上，悍將洋投魔力藍（中）遭遇亂流，連失4分後黯然離場。中央社記者吳家昇攝 114年6月8日
中華職棒8日在新莊棒球場由富邦悍將隊迎戰來訪的中信兄弟隊，5局上，悍將洋投魔力藍（中）遭遇亂流，連失4分後黯然離場。中央社記者吳家昇攝 114年6月8日
中華職棒富邦悍將隊8日在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，3局下，悍將三壘跑者林澤彬（背號2）把握兄弟守備傳球失誤成功回本壘得分，助悍將「破蛋」。中央社記者吳家昇攝 114年6月8日
中華職棒富邦悍將隊8日在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，3局下，悍將三壘跑者林澤彬（背號2）把握兄弟守備傳球失誤成功回本壘得分，助悍將「破蛋」。中央社記者吳家昇攝 114年6月8日
中華職棒中信兄弟隊8日作客新莊棒球場交手富邦悍將隊，2局上，兄弟張仁瑋獲四壞球保送，三壘跑者詹子賢（圖）回到本壘得分，助隊先馳得點。中央社記者吳家昇攝 114年6月8日
中華職棒中信兄弟隊8日作客新莊棒球場交手富邦悍將隊，2局上，兄弟張仁瑋獲四壞球保送，三壘跑者詹子賢（圖）回到本壘得分，助隊先馳得點。中央社記者吳家昇攝 114年6月8日
中華職棒8日傍晚在新莊棒球場由富邦悍將隊與中信兄弟隊交手，5局上，兄弟打者詹子賢（圖）敲出一壘安打，帶1分打點。中央社記者吳家昇攝　114年6月8日
中華職棒8日傍晚在新莊棒球場由富邦悍將隊與中信兄弟隊交手，5局上，兄弟打者詹子賢（圖）敲出一壘安打，帶1分打點。中央社記者吳家昇攝　114年6月8日
中華職棒8日在新莊棒球場進行富邦悍將隊與中信兄弟隊的例行賽事，9局上，兄弟球員張仁瑋（圖）敲出一壘安打帶1分打點，助隊擴大領先。中央社記者吳家昇攝 114年6月8日
中華職棒8日在新莊棒球場進行富邦悍將隊與中信兄弟隊的例行賽事，9局上，兄弟球員張仁瑋（圖）敲出一壘安打帶1分打點，助隊擴大領先。中央社記者吳家昇攝 114年6月8日
羅戈
中信兄弟宣布網羅28歲新洋投黃勝 披18號球衣詹子賢雙響砲達成生涯百轟 助兄弟大勝龍隊
詹子賢
詹子賢經歷低潮再打出成績 FA後續留兄弟有「覺悟」黃博多8局好投、宋晟睿猛打賞 兄弟奪下3連勝
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：