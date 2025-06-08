巴黎白晝之夜「電影與抵抗」 台灣原民作品受邀參與

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（中央社記者李若韻巴黎8日專電）適逢電影誕生第130週年，今年巴黎白晝之夜以「電影」與「抵抗」為題，上百部作品於7日晚至8日清晨在全城放映，遍及露天與室內。特別嘉賓為「王牌冤家」導演米榭龔德力；台灣阿美族藝術家陳彥斌的原民舞蹈錄像作品亦受邀參與。

1895年，自世界上第一部商業電影「火車進站」、由法國盧米埃（Lumière）兄弟於巴黎咖啡廳公開放映並售票後，作為第七藝術的「電影」於焉誕生。由巴黎市政府主辦、今年為第24屆的「巴黎白晝之夜」（Nuit Blanche），首度邀請電影人董澤利（Valérie Donzelli）擔任年度藝術總監規劃主題。

董澤利為法國電影導演與演員，曾在2024年獲得法國凱薩電影獎。喜愛說故事的她在巴黎市政府網站表示：「夜晚是自由與充滿想像力的，而白天充滿種種抵抗。」她期待藉由白晝之夜讓整座巴黎成為電影放映廳，展示過往與當代的重要作品。

例如法國國家電影資料館放映「她們」短片影展，呈現世界第一位女導演蓋（Alice Guy）於1907年的拍片幕後花絮，以及法國傳奇影后凱薩琳．丹妮芙（Catherine Deneuve）在1991年為國際特赦組織拍攝的短片「抵抗遺忘」，聲援被謀殺的薩爾瓦多女革命家維拉斯格（Febe Elizabeth Velásquez）。

此外，被台灣影迷熟知的法國女導演安妮．華達（Agnès Varda）於1977年探討墮胎權益的電影「一個唱，一個不唱」，與5位不同世代的女性導演作品，同時在巴黎各大街角露天放映。

法國導演米榭龔德力（Michel Gondry）則以特別嘉賓的身分，為白晝之夜量身定做3場藝術活動。

包含一則僅以紙、剪刀、膠水所製作的兒童動畫短片，幽默呈現藝術家在白晝之夜前如何火燒屁股地準備；一個巨大的音樂盒互動裝置，在聚光燈的照射下，民眾以手搖的方式啟動一首溫柔的革命歌曲；和一個短片製作工作坊，邀請社區居民在短短3小時內集體創作，從寫劇本、拍攝到放映。

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龔德力曾以電影「王牌冤家」拿下2005年奧斯卡最佳原著劇本，作品跨及社會關懷與潛意識探索，並不時加入手作DIY道具，被策展人董澤利譽為最自由的「抵抗藝術家」。

台灣阿美族藝術家陳彥斌（Fangas Nayaw）則以錄像作品「拉什麼龐克」，受邀參與巴黎外國文化中心論壇（FICEP）所主辦的舞蹈影像計畫DANSE（S），為白晝之夜藝術活動之一。該展以「人類永不停歇的奮鬥」的主題，在巴黎市內的「歐洲體驗館」與來自丹麥、希臘、義大利、烏克蘭、愛沙尼亞等9個國家共同放映展出。（編輯：陳慧萍）1140608

台灣阿美族藝術家陳彥斌（Fangas Nayaw）錄像作品「拉什麼龐克」，受邀參與巴黎白晝之夜，與巴黎外國文化中心論壇（FICEP）所主辦的舞蹈影像計畫DANSE（S），與9個國家的作品聯合展出。圖為波蘭藝術家的作品。中央社記者李若韻巴黎攝 114年6月8日

法國導演米榭龔德力以特別嘉賓的身份，為白晝之夜製作一個巨大的音樂盒互動裝置，在聚光燈的照射下，民眾以手搖的方式啟動一首溫柔的革命歌曲。中央社記者李若韻巴黎攝 114年6月8日

適逢電影誕生第130週年，今年第24屆的「巴黎白晝之夜」，首度邀請電影導演董澤利（Valérie Donzelli）擔任年度藝術總監。圖為法國國家電影資料館所展出的世界上第一部商業電影「火車進站」，由法國盧米埃（Lumière）兄弟在1895年於巴黎咖啡廳放映，作為第七藝術的「電影」於焉誕生。中央社記者李若韻巴黎攝 114年6月8日