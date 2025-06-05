華航攜手台積電採永續航空燃油 年減逾千噸碳排

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）響應世界環境日，華航與台積電今天宣布合作企業商務旅行SAF減碳計畫，為國內首創航空公司結合企業差旅使用台灣自產永續航空燃油（SAF），預估全年差旅可減少逾千噸碳排。

中華航空公司今年擴大向國內油商採購在台自產的SAF添加在桃園出發國際航班，可較傳統燃油減少超過80%碳排，並持續拓展「SAF夥伴合作計畫」，邀集上下游廠商及客戶共同參與，促進台灣航空業能源轉型與低碳運輸發展，落實永續供應鏈目標。

台積電為全球半導體產業巨擘，也是華航重要企業客戶之一，華航發布新聞稿表示，透過這次商務旅行減碳合作，實踐雙方共同的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）目標。

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這也是國內首創航空公司結合企業差旅使用台灣自產永續航空燃油（SAF），並運用碳抵換機制，共同推動低碳航空與共享減碳效益，雙方以行動支持台灣能源轉型，齊力邁向2050淨零碳排目標。

台積電致力實踐環境承諾與驅動低碳轉型，透過這次商務飛行減碳合作，預估全年差旅可減少逾千噸碳排。台積電表示，員工商旅橫跨全球，華航不僅提供飛行的優質服務，更為台灣業界推動SAF的先驅，雙方共同推動跨產業的永續行動，支持價值鏈能源轉型，意義非凡。（編輯：黃名璽）1140605