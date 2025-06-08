被暗指中國「車界恆大」 比亞迪回批對手煽動輿論

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（中央社台北8日電）中國電動車龍頭比亞迪日前發動最大降幅達34%的促銷專案後招致側目，中國長城汽車董事長魏建軍更暗指比亞迪是「汽車業的恆大」。比亞迪公關總經理李雲飛今天則暗批長城汽車，指「河北某車企」煽動輿論惡意舉報，該公司將保留法律追訴權。

長城汽車總部位在河北省保定市，加上魏建軍暗指比亞迪是「汽車業的恆大」引發關注，使李雲飛上述指控被外界普遍認為是針對長城汽車而來。

綜合中國媒體報導，比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛今天透過新浪微博表示，「河北某車企」自2024年下半年以來，持續發起汽車行業「高負債率」、「財務造假」、「財務審計」及「車圈恆大」等話題，煽動輿論並推波助瀾。

李雲飛指出，該車企去年還向深交所、港交所及國家相關金融監管機構「惡意舉報」比亞迪，經證券交易所及國家相關監管部門的詳細調查，「確認我們沒有問題」。

他提到，比亞迪歡迎同行之間相互監督，但針對「惡意舉報、拉幫結派、詆毀抹黑」等不正當競爭行為，保留追究其法律責任的權利。

5月下旬，比亞迪宣布規模龐大的「618」促銷專案，一舉調降旗下多達22款車型售價，最大降幅更達34%，成為熱門話題，其中不乏負面看法，認為此舉將大幅加劇中國車界已存在的「內捲」現象，終將導致中國車市價格大崩盤，嚴重衝擊產業生態。

不久後，長城汽車董事長魏建軍接受新浪財經執行長鄧慶旭訪問時暗批比亞迪，指「有些車企」在追求市值、抬高股價方面下太大工夫，嚴重威脅中國汽車產業。他更警告，「現在汽車產業裡邊的『恆大』已經出現，只不過沒爆而已」。

針對魏建軍的說法，李雲飛5月30日不點名回批長城汽車說，過去幾年比亞迪業務高速成長，「反觀有些企業卻止步不前，新能源業務甚至嚴重落後」。且中國主流車企的資產負債情況整體好於國外車企，根本不存在所謂的「車圈恆大」，任何唱衰中國新能源汽車的言論都是不可取的。

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李雲飛當時還說，比亞迪已經向國家有關部門反映及上報了相關證據及線索，對於「惡意帶節奏的相關方」，將追究其法律責任。

不過，在中國官方關切車市刮起的降價促銷「內捲」風後，比亞迪6日由董事長秘書李黔表態，指「比亞迪不打價格戰」，「不被價格戰擾亂節奏」，且正堅定地走在高端化道路上，聚焦核心戰略，有望在未來實現更大的突破。（編輯：邱國強/謝怡璇）1140608