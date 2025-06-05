中國官方邀集比亞迪等車企 禁止不合理降價

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中國汽車市場再掀價格戰，官方出手喊停。彭博社今天報導，中國有關部門本週稍早在北京召集龍頭比亞迪在內的10幾家車企高層開會，要求自我監管，不得以低於成本的價格賣車或進行不合理降價。

報導引述知情人士透露，這場會議由中國工業和信息化部、國家市場監管總局及國家發展和改革委員會聯合召開，10幾家車企高層出席，其中還包括吉利汽車與小米汽車。

中國官方在會中要求車企「自我監管」，不應以低於成本的價格銷售汽車或進行不合理的降價。知情人士稱，會議還討論了「零公里」中古車以及供應商欠款不斷增加等問題。這些問題擠壓了供應鏈的現金流，也增加了汽車製造商的隱形債務。

報導說，中國監管機關罕見地與汽車業共同召開會議，討論定價等營運問題。此舉表明，在擔心價格戰變得難以為繼，並可能導致實力較弱的車企破產之際，中國最高領導層對該行業的關注度。

然而，知情人士表示，此次會議並未提出具體的強制措施，目前尚不清楚車企如果不遵守口頭警告將面臨何種後果。

據報導，比亞迪和小米均未回應置評請求。吉利的一名代表提到董事長李書福最近的一次講話，李書福表示，公司堅決反對價格戰，將在技術和價值觀上展開競爭。

中國工信部、國家市場監管總局和國家發改委未回覆彭博的傳真提問，迄今也未對外發布這項重要消息。

中國商務部今天在例行記者會表示，針對當前汽車行業存在的「內捲式」競爭現象，將積極配合相關部門，加強綜合整治與合規引導，維護公平競爭市場秩序，促進行業健康發展。

在此之前，比亞迪5月23日以高達34%的折扣率開啟新一輪價格戰，引發競爭對手、行業機構和官方媒體的嚴厲批評。

透過 Google News 追蹤中央社

中國汽車工業協會5月31日發布「關於維護公平競爭秩序 促進行業健康發展的倡議」，表態堅決反對無底線的價格戰，還暗批比亞迪率先發起大幅降價活動，多家企業跟進效仿，引發新一波價格戰恐慌，「無序價格戰加劇惡性競爭」。

隨後，中國工信部相關負責人回應稱，贊同並支持中國汽車工業協會提出的倡議，將「加大汽車行業內捲式競爭整治力度」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1140605