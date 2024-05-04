我是海外特派員培訓營 曾嬿卿勉深入探索國際議題

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涉己新聞

（中央社記者邱祖胤台北4日電）第7屆中央社「我是海外特派員」培訓營，北部場今天登場，中央社社長曾嬿卿期勉參與學員共同關心國際情勢，深入探索國際議題，同時認識媒體識讀的重要性。

曾嬿卿致詞表示，「我是海外特派員」系列活動7年來走遍全台大專院校，接觸超過1萬5000名學生，辦理150場全台校園巡迴新聞講座、北中南培訓營更是累積超過1500名學員， 而且已送出15名同學到海外實習。

曾嬿卿表示，中央社對國際新聞著力非常深，是台灣唯一在全世界擁有充足據點的媒體，這是作為國家通訊社必須承擔的責任，但台灣在這方面的人才培訓是不夠的，7年來中央社一方面希望能在業界尋找適合的人才，同時更期盼能向下扎根，讓許多人在學生時代就培養對國際新聞的認識、了解及興趣。

今年中央社適逢100週年，「我是海外特派員」計畫作為百年社慶活動重要的一環，特別以「AI世代媒體識讀」、「淨零碳排邁向永續」、「擴增海外實習名額」作為主軸，邀請業界各具專長的講師，帶領同學探討AI與新聞工作者之間的合作與競爭，以及面對環境、永續、淨零排放等議題。

首日課程涵蓋媒體素養、採訪實務、影音新聞技巧及外媒觀點，分別由中央社副社長陳正杰以「國際情勢及AI時代新聞編譯」為題，與學生探討去年全球大事，培養對新聞敏感度；中央社政經新聞中心副主任記者黃雅詩分享「中央社頂尖特派記者，教你如何寫好一篇新聞稿 」；影音中心記者洪凰鈞分享「記者的眼睛：新聞影音拍攝、剪輯技巧」；「紐約時報」駐台灣記者張簡如閔分享「從外國媒體角度看台灣」。

今天重頭戲還有下午「模擬記者會」活動，學生們針對兆豐銀行模擬記者會內容，向兆豐銀行代表提問，最後再撰寫新聞稿以個人報導競賽。

第7屆「我是海外特派員」系列活動由文化部指導，並獲得中華電信、第一商業銀行、兆豐銀行文教基金會與昇恆昌股份有限公司贊助支持，盼讓更多青年學子持續擴展國際觀、提升媒體識讀素養，在人生旅程持續朝著新聞媒體夢想前進。（編輯：李亨山）1130504

中央社第7屆「我是海外特派員」北區培訓營4日在新北市板橋登場，台下學員認真聽講本次活動規則與相關事項。中央社記者趙世勳攝 113年5月4日

中央社第7屆「我是海外特派員」北區培訓營4日在新北市板橋登場，中央社社長曾嬿卿（前左4）、副社長陳正杰（前左5）出席並與學員們合影。中央社記者趙世勳攝 113年5月4日