中央社海外特派員世新演講 分享災難新聞的拿捏

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（中央社記者陳至中台北15日電）中央通訊社第6屆「我是海外特派員」講座今天前進世新大學，由曾在日本採訪2次震災的黃名璽，分享災難新聞的拿捏，他說：「在災區捨掉一點過度積極的企圖心，就能多得到一些交心的機會。」

第6屆「我是海外特派員」校園巡迴講座今年擴大辦理 ，今天下午的世新大學場次，中央社派出記者黃名璽以「災難新聞淺談：日本天災與我的災區採訪經驗」為題，分享他在台灣莫拉克風災（八八風災）、日本311地震（東日本大地震）、日本熊本地震3次身赴災區的採訪經驗。

黃名璽提到，災區採訪難免狼狽，他前進高雄災區原本穿的是長褲，但後來發現太容易被濺濕弄髒，索性直接剪成短褲。災區也不可能找到舒適的地方發稿，幾次都只能蹲在救援物資旁的角落，克難地完成工作。

黃名璽感性地說，每一場災難，都會有人不幸罹難，有人逃過一劫，很難解釋為什麼。第一時間進入災區，遇到的每一個人情緒都很差，這時採訪時需要更多的同理心，多換位思考和將心比心。

「在災區捨掉一點過度積極的企圖心，就能多得到一些交心的機會。」黃名璽分享，剛到災區前幾天，他不會急著採訪、急著去觸碰人們的傷口，而是先與當地人建立情感，告訴對方準備好了再受訪，如果有可以協助會覺得被誤解的地方，也很願意幫忙報導。

黃名璽表示：「媒體能載舟，也能覆舟。」他曾看到有受災民眾在媒體鏡頭前下跪，請求幫忙找尋家人；也在日本熊本地震中，看到台灣外交人員緊急前往山區找尋失聯的台籍師生，對於市區安全地點的台灣人，只能建議他們自行開車前往機場，媒體卻大篇幅報導後者，指責台灣政府救援不力。

黃名璽認為，政府人力有限，遇到重大災難，往往需要把資源放到真正需要的地方。作為媒體，理當要監督和檢討政府作為，但應有所拿捏和選擇，第一時間應把重點放在救災和幫助災民。

黃名璽提到日本的一個例子，因避難所淋浴設施有限，且往往須排隊，還不一定有熱水，許多年長者索性多天不洗澡，長期下來健康堪慮。媒體報導後，促成日本政府商請郵輪公司，直接把船開到港口，讓災民輪流上船休息，在舒適的空間好好地吃一頓飯、洗一次澡、睡一個好覺。

世新大學新聞系學生莊焌楷會後受訪表示，聽完演講後，也很想有一天能有機會採訪災難新聞，尤其是可以幫助人們知道自己家人是否安全，很有成就感。他也希望有一天能成為海外特派員，和各國民眾交流，並學習最新的知識。

新聞系學生王譽臻表示，對黃名璽講述莫拉克風災的經歷，留下深刻印象，並覺得海外採訪經驗既辛苦又有趣，可以有許多豐富的體驗。

新聞系學生王祐晶表示，聽完演講後，非常有興趣參與中央社的「我是海外特派員」徵選，她最想去泰國，因為看到許多泰北救援的新聞報導，對當地有很多好奇。現階段她會精進英語能力，把自己準備好。

世新大學校長陳清河和中央社社長張瑞昌致詞時，都鼓勵學生多關注「我是海外特派員」的活動。陳清河更叮囑學生要仔細聽，畢竟中央社是國內有代表性的新聞單位，在台下聽講的學子，可能幾年後就有機會外派海外採訪，到時就會知道今天這場演講有多重要。（編輯：陳政偉）1120315

中央通訊社第6屆我是海外特派員校園巡迴講座開跑，15日前進世新大學，世新大學校長陳清河（前左3）、新聞系主任陳澤美（前左2）、中央社長張瑞昌（前左4）與師生一同合影。中央社記者郭日曉攝 112年3月15日

「我是海外特派員」主辦單位中央通訊社社長張瑞昌出席致詞，期勉同學把握機會、勇於嘗試。中央社記者郭日曉攝 112年3月15日